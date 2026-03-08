Advertisement
Pensiun dari MotoGP, Marc Marquez Putuskan Bikin Tim MotoGP seperti Valentino Rossi atau Tidak

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |19:33 WIB
Pensiun dari MotoGP, Marc Marquez Putuskan Bikin Tim MotoGP seperti Valentino Rossi atau Tidak
Marc Marquez belum putuskan akan memiliki tim MotoGP atau tidak. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, berbicara soal masa depannya setelah pensiun dari MotoGP suatu hari nanti. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu mengaku belum kepikiran membuat tim seperti yang dilakukan Valentino Rossi.

Marc Marquez saat ini masih berstatus sebagai pembalap Ducati Lenovo. Ducati adalah tim yang membawa Marc Marquez bangkit setelah terpuruk dalam lima tahun sebelumnya. Tim asal Italia itu mengantar Marc Marquez menjadi juara MotoGP 2025.

Ban motor Marc Marquez pecah di MotoGP Thailand 2026 (Foto: X/@MotoGP)

Pencapaian itu menjadi titel ketujuh bagi The Baby Alien di ajang MotoGP. Koleksi trofi itu setara dengan legenda MotoGP Valentino Rossi, dan mendekati legenda lainnya Giacomo Agostini (8 gelar).

1. Marc Marquez Pensiun Cepat atau Lambat

Dengan prestasi yang sangat mentereng, Marc Marquez tak menutup kemungkinan pensiun dalam waktu dekat. Marc Marquez tak jarang membicarakan tentang masa depannya setelah gantung helm.

Banyak yang berspekulasi, Marc Marquez akan membuat tim seperti yang dilakukan Valentino Rossi dengan VR46 Racing Team yang menjadi tim satelit Ducati. Akan tetapi, Marquez Marc mengaku masih mempertimbangkan hal itu.

“Saat ini, tidak (soal buat tim MotoGP), karena saya sepenuhnya fokus pada balapan. Jika Anda seorang pembalap, hidup Anda sepenuhnya terfokus pada balapan,” kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari Crash, Minggu (8/3/2026).

 

