Kisah Tjun Tjun/Johan Wahjudi, sang Pionir Ganda Putra Indonesia yang Menaklukkan Dunia

SEJARAH emas bulu tangkis Indonesia tidak akan lengkap tanpa menyebut duet maut Tjun Tjun dan Johan Wahjudi. Jauh sebelum era modern, pasangan ini telah mengukir tinta emas sebagai pebulu tangkis Indonesia pertama yang meraih gelar juara dunia.

Pencapaian bersejarah itu tercipta pada edisi perdana Kejuaraan Dunia 1977 di Malmo, Swedia, sebuah momen yang menegaskan dominasi total tim Garuda di kancah internasional.

1. Lahir dari Eksperimen

Terbentuknya pasangan legendaris ini sebenarnya berawal dari sebuah ketidaksengajaan yang jenius. Pada ajang Invitasi Dunia 1972 di Jakarta, Rudy Hartono yang awalnya dipasangkan dengan Tjun Tjun memilih untuk menarik diri demi fokus di sektor tunggal.

Johan Wahjudi pun ditunjuk sebagai pengganti. Tanpa disangka, duet dadakan ini langsung merajai turnamen setelah menumbangkan juara All England saat itu, Christian Hadinata/Ade Chandra.

Tjun Tjun/Johan Wahyudi

Kemenangan mengejutkan tersebut menjadi titik awal dominasi mereka yang tak tertandingi di era 70-an. Tjun Tjun/Johan Wahjudi tercatat sebagai penguasa turnamen tertua di dunia, All England, dengan koleksi enam gelar juara.

Hebatnya, empat dari gelar tersebut diraih secara berturut-turut pada tahun 1977 hingga 1980. Ketangguhan mereka di lapangan membuat pasangan ini hampir mustahil dikalahkan oleh siapapun di masa kejayaannya, termasuk saat membantu Indonesia membawa pulang trofi Piala Thomas.