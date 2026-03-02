Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Tjun Tjun/Johan Wahjudi, sang Pionir Ganda Putra Indonesia yang Menaklukkan Dunia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |12:32 WIB
Kisah Tjun Tjun/Johan Wahjudi, sang Pionir Ganda Putra Indonesia yang Menaklukkan Dunia
Legenda ganda putra Indonesia, Tjun Tjun/Johan Wahyudi. (Foto: BWF)
A
A
A

SEJARAH emas bulu tangkis Indonesia tidak akan lengkap tanpa menyebut duet maut Tjun Tjun dan Johan Wahjudi. Jauh sebelum era modern, pasangan ini telah mengukir tinta emas sebagai pebulu tangkis Indonesia pertama yang meraih gelar juara dunia.

Pencapaian bersejarah itu tercipta pada edisi perdana Kejuaraan Dunia 1977 di Malmo, Swedia, sebuah momen yang menegaskan dominasi total tim Garuda di kancah internasional.

1. Lahir dari Eksperimen

Terbentuknya pasangan legendaris ini sebenarnya berawal dari sebuah ketidaksengajaan yang jenius. Pada ajang Invitasi Dunia 1972 di Jakarta, Rudy Hartono yang awalnya dipasangkan dengan Tjun Tjun memilih untuk menarik diri demi fokus di sektor tunggal.

Johan Wahjudi pun ditunjuk sebagai pengganti. Tanpa disangka, duet dadakan ini langsung merajai turnamen setelah menumbangkan juara All England saat itu, Christian Hadinata/Ade Chandra.

Tjun Tjun/Johan Wahyudi
Tjun Tjun/Johan Wahyudi

Kemenangan mengejutkan tersebut menjadi titik awal dominasi mereka yang tak tertandingi di era 70-an. Tjun Tjun/Johan Wahjudi tercatat sebagai penguasa turnamen tertua di dunia, All England, dengan koleksi enam gelar juara.

Hebatnya, empat dari gelar tersebut diraih secara berturut-turut pada tahun 1977 hingga 1980. Ketangguhan mereka di lapangan membuat pasangan ini hampir mustahil dikalahkan oleh siapapun di masa kejayaannya, termasuk saat membantu Indonesia membawa pulang trofi Piala Thomas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/40/3204478/viktor_axelsen-9h6K_large.jpg
Update Kondisi Viktor Axelsen, Eks Raja Bulu Tangkis Dunia yang Terjebak Konflik AS-Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/40/3204461/mohammad_ahsan-rf4k_large.jpg
Kisah Hijrah Mohammad Ahsan, Rahasia di Balik Kebiasaan Minum Duduk sang Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/40/3204009/chiharu_shida-BWKk_large.jpg
Kisah Chiharu Shida, Pebulu Tangkis Cantik Jepang yang Terkenal Berkat Momen Payung dengan Anthony Ginting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/40/3203974/taufik_hidayat-5W1E_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Taufik Hidayat, Tolak Suap Besar demi Harga Diri Bangsa di Asian Games 2006
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/40/3204019/berikut_10_pebulu_tangkis_muslim_indonesia_yang_juara_dunia-ixPE_large.jpg
10 Pebulu Tangkis Muslim Indonesia yang Juara Dunia, Nomor 1 Koleksi 3 Gelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/40/3203802/greysia_polii-jRmH_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Supercantik Dunia yang Kariernya Melejit Usai Menikah, Nomor 1 Sampai Sabet Emas Olimpiade!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement