Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Indonesia Terakhir yang Sabet Gelar Juara All England, Nomor 1 Jonatan Christie!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |12:07 WIB
5 Pebulu Tangkis Indonesia Terakhir yang Sabet Gelar Juara All England, Nomor 1 Jonatan Christie!
Para pebulu tangkis Indonesia. (Foto: PBSI)
A
A
A

LIMA pebulu tangkis Indonesia terakhir yang sabet gelar juara All England menarik diulas. Salah satunya adalah Jonatan Christie.

Diketahui, ajang All England kembali bergulir pada tahun ini. Turnamen berlevel Super 1000 itu pada tahun ini akan dihelat mulai hari ini, Selasa (3/3/2026).

Para pemain terbaik Indonesia pun dipastikan ikut berlaga di ajang All England 2026 ini. Tentunya, mereka siap berjuang keras untuk bisa meraih hasil manis. Apalagi, beberapa nama memang punya pengalaman merebut gelar.

Kini, Okezone akan mengulas deretan pebulu tangkis Indonesia terakhir yang sabet gelar juara All England. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Indonesia Terakhir yang Sabet Gelar Juara All England:

1. Jonatan Christie

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

Salah satu pebulu tangkis Indonesia terakhir yang sabet gelar juara All England adalah Jonatan Christie. Dia sukses rebut gelar juara pada 2024 usai menang perang saudara melawan Anthony Sinisuka Ginting di final dengan skor 21-15 dan 21-14.

Kesuksesan Jonatan membuatnya lepas puasa gelar tunggal putra di All England. Terakhir kali ada tunggal putra Indonesia yang juara di ajang tersebut terjadi pada 1994 lewat aksi Hariyanto Arbi.

2. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Fajar Rian. PBSI

Kemudian, ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Ganda putra Indonesia ini bahkan bisa 2 tahun beruntun rebut gelar juara.

Kiprah manis Fajar/Rian pertama kali terukir pada 2023. Lalu, mereka pertahankan gelar pada 2024 sehingga membuat Indonesia jadi juara umum All England 2024 karena bisa rebut 2 gelar.

Tetapi, kesuksesan ini dipastikan takkan berlanjut ke tahun ini karena Fajar sudah tak berpasangan dengan Rian. Kini, dia berduet dengan Muhammad Shohibul Fikri. Meski begitu, penampilan Fajar dengan Fikri tetap menarik dinantikan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/40/3204676/leo_bagas_siap_tempur_di_all_england_2026_rollycarnando-HQzn_large.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di All England 2026 Hari Ini, Selasa 3 Maret 2026: 6 Wakil Siap Unjuk Gigi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/40/3204603/alwi_farhan_dan_raymond_nikolaus_usung_semangat_membara_jelang_all_england_2026-zvVO_large.jpeg
Bakal Debut, Alwi Farhan dan Raymond/Nikolaus Usung Semangat Membara Jelang All England 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/40/3204530/pusarla_v_sindhu-yhDV_large.jpg
Cerita Pebulu Tangkis PV Sindhu, Lalui Perjalanan Mencekam ke All England 2026 Usai Terjebak Konflik AS-Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/40/3204405/amallia_cahaya_pratiwi_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-eQTS_large.jpeg
Terhenti di Semifinal German Open, Amallia/Fadia Alihkan Fokus ke All England 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/40/3204263/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-u5Nz_large.jpg
Latihan Bareng Jelang All England 2026, Fajar/Fikri dan Lane/Vendy Saling Puji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/40/3204266/aklimatisasi_tim_bulu_tangkis_indonesia_di_inggris_jelang_all_england_2026_sudah_tuntas-kOCN_large.jpg
Aklimatisasi Tuntas, Putri KW dan Ganda Putri Siap Terjun di All England 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement