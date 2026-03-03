5 Pebulu Tangkis Indonesia Terakhir yang Sabet Gelar Juara All England, Nomor 1 Jonatan Christie!

LIMA pebulu tangkis Indonesia terakhir yang sabet gelar juara All England menarik diulas. Salah satunya adalah Jonatan Christie.

Diketahui, ajang All England kembali bergulir pada tahun ini. Turnamen berlevel Super 1000 itu pada tahun ini akan dihelat mulai hari ini, Selasa (3/3/2026).

Para pemain terbaik Indonesia pun dipastikan ikut berlaga di ajang All England 2026 ini. Tentunya, mereka siap berjuang keras untuk bisa meraih hasil manis. Apalagi, beberapa nama memang punya pengalaman merebut gelar.

Kini, Okezone akan mengulas deretan pebulu tangkis Indonesia terakhir yang sabet gelar juara All England. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Indonesia Terakhir yang Sabet Gelar Juara All England:

1. Jonatan Christie

Salah satu pebulu tangkis Indonesia terakhir yang sabet gelar juara All England adalah Jonatan Christie. Dia sukses rebut gelar juara pada 2024 usai menang perang saudara melawan Anthony Sinisuka Ginting di final dengan skor 21-15 dan 21-14.

Kesuksesan Jonatan membuatnya lepas puasa gelar tunggal putra di All England. Terakhir kali ada tunggal putra Indonesia yang juara di ajang tersebut terjadi pada 1994 lewat aksi Hariyanto Arbi.

2. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Kemudian, ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Ganda putra Indonesia ini bahkan bisa 2 tahun beruntun rebut gelar juara.

Kiprah manis Fajar/Rian pertama kali terukir pada 2023. Lalu, mereka pertahankan gelar pada 2024 sehingga membuat Indonesia jadi juara umum All England 2024 karena bisa rebut 2 gelar.

Tetapi, kesuksesan ini dipastikan takkan berlanjut ke tahun ini karena Fajar sudah tak berpasangan dengan Rian. Kini, dia berduet dengan Muhammad Shohibul Fikri. Meski begitu, penampilan Fajar dengan Fikri tetap menarik dinantikan.