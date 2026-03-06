UBL Perkuat Beasiswa Atlet, Dukung Lahirnya Prestasi Olahraga Nasional

Pihak kampus berkomitmen membantu pengembangan atlet dari sisi olahraga juga akademik (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

JAKARTA – Universitas Budi Luhur (UBL) terus memperkuat program beasiswa atlet. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pembinaan mahasiswa berprestasi sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan prestasi olahraga nasional.

Rektor Universitas Budi Luhur, Prof Agus Setyo Budi, mengatakan program beasiswa atlet menjadi salah satu program unggulan kampus tersebut. Saat ini, UBL membina berbagai cabang olahraga yang cukup lengkap.

“Beasiswa atlet ini sudah menjadi maskot kami. Cabang olahraganya juga cukup lengkap, mulai dari bulu tangkis, pencak silat, bola voli, futsal, taekwondo, sepak bola, e-sport, bola basket, karate, panjat tebing hingga panahan,” ujar Agus, dikutip Jumat (6/3/2026).

1. Atlet Panahan

Menurutnya, mahasiswa penerima beasiswa atlet kerap berkontribusi dalam mengharumkan nama Indonesia di berbagai ajang olahraga. Salah satunya adalah atlet panahan Akhmad Khoirul Basith yang berhasil meraih medali emas pada SEA Games 2025.

Selain itu, sejumlah mahasiswa UBL juga kerap memperkuat kontingen Provinsi DKI Jakarta dalam berbagai ajang olahraga nasional, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON). Agus menjelaskan, pihaknya kerap diminta berkontribusi menyuplai atlet.

“Kalau Provinsi DKI membutuhkan atlet, misalnya untuk PON, biasanya mereka menghubungi Budi Luhur University untuk dimintakan kontribusi atletnya, tentu melalui seleksi nasional,” jelasnya.