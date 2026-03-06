Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

UBL Perkuat Beasiswa Atlet, Dukung Lahirnya Prestasi Olahraga Nasional

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |23:25 WIB
UBL Perkuat Beasiswa Atlet, Dukung Lahirnya Prestasi Olahraga Nasional
Pihak kampus berkomitmen membantu pengembangan atlet dari sisi olahraga juga akademik (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA – Universitas Budi Luhur (UBL) terus memperkuat program beasiswa atlet. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pembinaan mahasiswa berprestasi sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan prestasi olahraga nasional.

Rektor Universitas Budi Luhur, Prof Agus Setyo Budi, mengatakan program beasiswa atlet menjadi salah satu program unggulan kampus tersebut. Saat ini, UBL membina berbagai cabang olahraga yang cukup lengkap.

Tim Panahan Indonesia. (NOC Indonesia/Naif Muhammad)

“Beasiswa atlet ini sudah menjadi maskot kami. Cabang olahraganya juga cukup lengkap, mulai dari bulu tangkis, pencak silat, bola voli, futsal, taekwondo, sepak bola, e-sport, bola basket, karate, panjat tebing hingga panahan,” ujar Agus, dikutip Jumat (6/3/2026).

1. Atlet Panahan

Menurutnya, mahasiswa penerima beasiswa atlet kerap berkontribusi dalam mengharumkan nama Indonesia di berbagai ajang olahraga. Salah satunya adalah atlet panahan Akhmad Khoirul Basith yang berhasil meraih medali emas pada SEA Games 2025.

Selain itu, sejumlah mahasiswa UBL juga kerap memperkuat kontingen Provinsi DKI Jakarta dalam berbagai ajang olahraga nasional, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON). Agus menjelaskan, pihaknya kerap diminta berkontribusi menyuplai atlet.

“Kalau Provinsi DKI membutuhkan atlet, misalnya untuk PON, biasanya mereka menghubungi Budi Luhur University untuk dimintakan kontribusi atletnya, tentu melalui seleksi nasional,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/43/3205253/pb_orado_membuka_pendaftaran_online_bagi_atlet_domino_sehingga_dapat_mengikuti_kejurnas_pada_april_2026-AMJc_large.jpeg
Gelar Kejurnas, PB ORADO Buka Pendaftaran Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/43/3205212/ketua_umum_fpti_yenny_wahid_mengaku_ada_informasi_lain_mengenai_kondisi_di_pelatnas_panjat_tebing_indonesia-G2NY_large.jpeg
Selain Dugaan Pelecehan Seksual, FPTI Dapat Laporan soal Praktik Pemotongan Bonus Atlet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/43/3205134/rizki_juniansyah_resmi_mendapatkan_2_sertifikat_penghargaan_dari_guinness_world_records_rjuniansyah-fUEr_large.jpg
Sejarah! Lifter Rizki Juniansyah Terima 2 Sertifikat Penghargaan dari Guinness World Records
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/43/3205068/arena_panjat_tebing_yang_sering_mengharumkan_nama_indonesia_fptiofficial-NaJu_large.jpg
Atlet Panjat Tebing Indonesia Resmi Laporkan sang Mantan Pelatih ke Polisi karena Kasus Dugaan Pelecehan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/43/3204979/simak_kisah_heroik_shamil_musaev_yang_membanting_lawannya_gara_gara_tidak_terima_agama_islam_dihina-kntE_large.jpg
Kisah Heroik Atlet MMA Shamil Musaev, Tak Terima Agama Islam Dihina hingga Banting Lawannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/43/3204986/taufik_hidayat_mengecam_keras_terjadinya_kasus_pelecehan_seksual_di_dunia_olahraga_indonesia-A9N4_large.jpeg
Waketum PBSI Taufik Hidayat Kecam Keras Pelecehan Seksual di Olahraga Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement