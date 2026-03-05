Gelar Kejurnas, PB ORADO Buka Pendaftaran Online

PENGURUS Besar Olahraga Domino Nasional (PB ORADO) resmi membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menjadi atlet domino nasional melalui situs resmi organisasi. Pendaftaran itu terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Ketua Harian PB ORADO, Giri Bayu Kusumah menjelaskan, pembukaan pendaftaran ini adalah bagian dari upaya memperluas pembinaan atlet domino dari berbagai daerah. Selain itu, mereka juga ingin mempersiapkan kompetisi berjenjang hingga tingkat nasional.

“PB ORADO membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia yang ingin menjadi atlet domino. Proses pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara online melalui website resmi organisasi,” kata Giri dalam rilis resmi, Kamis (5/3/2026).

1. Olahraga Strategi

Lebih lanjut, Giri mengatakan domino telah berkembang menjadi olahraga strategi yang membutuhkan kemampuan analisis, konsentrasi, serta perhitungan taktis yang matang. PB ORADO pun menyiapkan sistem registrasi digital untuk memudahkan calon atlet bergabung.

Sementara itu, Ketua Humas PB ORADO, Henry Kurnia Adhi yang dikenal dengan nama Jhon LBF mengatakan, sistem pendaftaran digital ini dibuat untuk memperluas partisipasi masyarakat. Hal lainnya sekaligus membangun basis data atlet domino nasional.

“Dengan sistem pendaftaran online ini, siapa pun dari berbagai daerah di Indonesia bisa langsung bergabung menjadi atlet ORADO. Kami ingin membuka ruang bagi talenta-talenta baru agar bisa berkembang melalui kompetisi yang terstruktur,” ujar Jhon LBF.