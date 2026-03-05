Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Gelar Kejurnas, PB ORADO Buka Pendaftaran Online

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |20:58 WIB
Gelar Kejurnas, PB ORADO Buka Pendaftaran Online
PB ORADO membuka pendaftaran online bagi atlet domino sehingga dapat mengikuti Kejurnas pada April 2026 (Foto: PB ORADO)
A
A
A

PENGURUS Besar Olahraga Domino Nasional (PB ORADO) resmi membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menjadi atlet domino nasional melalui situs resmi organisasi. Pendaftaran itu terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Ketua Harian PB ORADO, Giri Bayu Kusumah menjelaskan, pembukaan pendaftaran ini adalah bagian dari upaya memperluas pembinaan atlet domino dari berbagai daerah. Selain itu, mereka juga ingin mempersiapkan kompetisi berjenjang hingga tingkat nasional.

Turnamen domino

“PB ORADO membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia yang ingin menjadi atlet domino. Proses pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara online melalui website resmi organisasi,” kata Giri dalam rilis resmi, Kamis (5/3/2026).

1. Olahraga Strategi

Lebih lanjut, Giri mengatakan domino telah berkembang menjadi olahraga strategi yang membutuhkan kemampuan analisis, konsentrasi, serta perhitungan taktis yang matang. PB ORADO pun menyiapkan sistem registrasi digital untuk memudahkan calon atlet bergabung.

Sementara itu, Ketua Humas PB ORADO, Henry Kurnia Adhi yang dikenal  dengan nama Jhon LBF mengatakan, sistem pendaftaran digital ini dibuat untuk memperluas partisipasi masyarakat. Hal lainnya sekaligus membangun basis data atlet domino nasional.

“Dengan sistem pendaftaran online ini, siapa pun dari berbagai daerah di Indonesia bisa langsung bergabung menjadi atlet ORADO. Kami ingin membuka ruang bagi talenta-talenta baru agar bisa berkembang melalui kompetisi yang terstruktur,” ujar Jhon LBF.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/43/3205212/ketua_umum_fpti_yenny_wahid_mengaku_ada_informasi_lain_mengenai_kondisi_di_pelatnas_panjat_tebing_indonesia-G2NY_large.jpeg
Selain Dugaan Pelecehan Seksual, FPTI Dapat Laporan soal Praktik Pemotongan Bonus Atlet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/43/3205134/rizki_juniansyah_resmi_mendapatkan_2_sertifikat_penghargaan_dari_guinness_world_records_rjuniansyah-fUEr_large.jpg
Sejarah! Lifter Rizki Juniansyah Terima 2 Sertifikat Penghargaan dari Guinness World Records
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/43/3205068/arena_panjat_tebing_yang_sering_mengharumkan_nama_indonesia_fptiofficial-NaJu_large.jpg
Atlet Panjat Tebing Indonesia Resmi Laporkan sang Mantan Pelatih ke Polisi karena Kasus Dugaan Pelecehan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/43/3204979/simak_kisah_heroik_shamil_musaev_yang_membanting_lawannya_gara_gara_tidak_terima_agama_islam_dihina-kntE_large.jpg
Kisah Heroik Atlet MMA Shamil Musaev, Tak Terima Agama Islam Dihina hingga Banting Lawannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/43/3204986/taufik_hidayat_mengecam_keras_terjadinya_kasus_pelecehan_seksual_di_dunia_olahraga_indonesia-A9N4_large.jpeg
Waketum PBSI Taufik Hidayat Kecam Keras Pelecehan Seksual di Olahraga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/43/3204911/nova_arianto_panggil_28_pemain_untuk_timnas_indonesia_u_20_jelang_piala_aff_u_19_2026_dan_kualifikasi_piala_asia_u_20_2027_pssi-ErNb_large.jpg
Nova Arianto Panggil 28 Pemain Timnas Indonesia U-20 Jelang Piala AFF U-19 2026 dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2027!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement