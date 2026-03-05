Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Atlet Panjat Tebing Indonesia Resmi Laporkan sang Mantan Pelatih ke Polisi karena Kasus Dugaan Pelecehan Seksual

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |07:55 WIB
Atlet Panjat Tebing Indonesia Resmi Laporkan sang Mantan Pelatih ke Polisi karena Kasus Dugaan Pelecehan Seksual
Arena panjat tebing yang sering mengharumkan nama Indonesia. (Foto: Instagram/@fpti_official)
A
A
A

DUGAAN kekerasan seksual dan fisik mengguncang Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Seorang pelatih kepala diduga terlibat dalam kasus yang kini memasuki ranah hukum.

Para atlet panjat tebing yang menjadi korban tidak tinggal diam menyikapi persoalan tersebut. Mereka resmi melaporkan dugaan tindak kekerasan itu ke pihak kepolisian agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

1. Pukulan Serius bagi Dunia Olahraga Tanah Air

Ketua Umum FPTI, Yenny Wahid, menyebut peristiwa ini sebagai pukulan serius bagi dunia olahraga nasional. Kasus itu mencuat setelah delapan atlet menghadap langsung pada 28 Januari 2026 dan jumlah pelapor bertambah usai dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF).

Ketua Umum FPTI Yenny Wahid
Ketua Umum FPTI Yenny Wahid

Yenny Wahid menegaskan laporan dilakukan langsung para atlet karena legal standing berada di tangan korban. FPTI memberikan dukungan penuh melalui pendampingan hukum dari Peradi dan LBH APIK.

"Beberapa atlet kami kemarin memutuskan untuk membuat pelaporan ke polisi. Atletnya yang lapor karena FPTI tidak bisa melapor (karena bukan korban langsung). Atlet membuat pelaporan, nanti akan dijelaskan secara lebih lengkap oleh pengacara pendamping dari para atlet," kata Yenny Wahid.

Langkah hukum tersebut menjadi bentuk keseriusan dalam menyikapi dugaan pelanggaran yang dinilai melampaui batas norma dan hukum. FPTI menyatakan tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kekerasan di dalam organisasinya.

"Bagi kami, perlindungan terhadap atlet adalah prioritas utama. Semua orang yang berada dalam komunitas panjat tebing harus dijaga martabatnya, dijaga keamanannya, baik keamanan mental maupun keamanan fisiknya. Jadi, tidak ada toleransi sama sekali, zero tolerance," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/43/3204979/simak_kisah_heroik_shamil_musaev_yang_membanting_lawannya_gara_gara_tidak_terima_agama_islam_dihina-kntE_large.jpg
Kisah Heroik Atlet MMA Shamil Musaev, Tak Terima Agama Islam Dihina hingga Banting Lawannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/43/3204986/taufik_hidayat_mengecam_keras_terjadinya_kasus_pelecehan_seksual_di_dunia_olahraga_indonesia-A9N4_large.jpeg
Waketum PBSI Taufik Hidayat Kecam Keras Pelecehan Seksual di Olahraga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/43/3204911/nova_arianto_panggil_28_pemain_untuk_timnas_indonesia_u_20_jelang_piala_aff_u_19_2026_dan_kualifikasi_piala_asia_u_20_2027_pssi-ErNb_large.jpg
Nova Arianto Panggil 28 Pemain Timnas Indonesia U-20 Jelang Piala AFF U-19 2026 dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/43/3204795/erick_thohir-ykus_large.jpg
Lawan Pelecehan, Ketum KONI Dukung Menpora Erick Thohir Investigasi Skandal di Cabor Panjat Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/43/3204786/menpora_erick_thohir_bersama_ketum_noc_indonesia_raja_sapta_oktohari-hljM_large.jpg
NOC Indonesia Pasang Badan, Raja Sapta Oktohari Dukung Menpora Erick Thohir Bongkar Skandal di Pelatnas Panjat Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/43/3204261/dpr_ri_mendesak_agar_pelaku_pelecehan_seksual_terhadap_atlet_panjat_tebing_dikenai_sanksi_maksimal-IKnz_large.jpg
DPR RI Desak Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Atlet Panjat Tebing Dijatuhi Hukuman Maksimal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement