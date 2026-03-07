Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Susy Susanti Dukung Langkah Kemenpora RI Lindungi Atlet dari Pelecehan Seksual

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |01:24 WIB
Susy Susanti Dukung Langkah Kemenpora RI Lindungi Atlet dari Pelecehan Seksual
Legenda bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti, ikut menaruh perhatian pada kasus pelecehan seksual yang terjadi di cabang olahraga panjat tebing (Foto: Kemenpora RI)
A
A
A

JAKARTA – Legenda bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti, ikut menaruh perhatian pada kasus pelecehan seksual yang terjadi di cabang olahraga panjat tebing. Ia mendukung penuh langkah Kemenpora RI dalam mencegah serta melindungi atlet dari kasus serupa di masa depan.

Susy paham betul setiap atlet mendedikasikan hidupnya dengan melewati hari-hari di pusat pelatihan nasional (pelatnas). Mereka menjalani program latihan yang intens dengan satu tujuan, mempersembahkan gelar juara untuk Indonesia. 

1. Prihatin

Ilustrasi Pelecehan Seksual (Freepik)

Hal itu membutuhkan lingkungan pelatnas yang kondusif, menjamin keamanan, dan keselamatan atlet. Selain itu, atlet harus diberikan ruang untuk berkembang.

“Saya sangat prihatin atas kejadian yang menimpa atlet kita. Atlet adalah aset bangsa yang harus dijaga, dilindungi, dan diberikan ruang aman untuk berkreasi dan berkembang," kata Susy dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (7/3/2026).

"Mereka berlatih keras demi mempersembahkan gelar untuk Indonesia bahkan mengangkat nama bangsa di kancah internasional, maka sangat menyedihkan jika pengabdian mereka ternoda oleh kekerasan seperti ini,” tambah peraih medali emas di Olimpiade Barcelona 1992 itu.

Susy mengapresiasi upaya Menpora RI Erick Thohir yang bergerak cepat memberi dukungan kepada atlet yang menjadi korban. Langkah itu juga meneruskan kasus ini ke jalur hukum, serta memberikan perlindungan dan keamanan bagi korban yang melaporkan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/43/3204406/fpti_mengapresiasi_langkah_kemenpora_ri_membantu_menangani_kasus_pelecehan_seksual-ptAk_large.jpg
FPTI Apresiasi Bantuan Kemenpora RI Tangani Kasus Pelecehan Seksual terhadap Atlet Panjat Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/43/3204073/dpr_ri_mendukung_langkah_kemenpora_ri_dalam_kasus_dugaan_kekerasan_seksual_yang_menimpa_atlet_panjat_tebing-jW84_large.jpeg
Anggota Komisi X DPR Dukung Kemenpora, Soroti Dugaan Kekerasan Seksual Atlet Panjat Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/43/3203961/kemenpora_ri_mendorong_pelaku_dijatuhi_sanksi_larangan_beraktivitas_di_dunia_olahraga_selama_seumur_hidup-Tyur_large.jpeg
Buntut Kasus Pelecehan Seksual di Cabor Panjat Tebing, Kemenpora Dorong Sanksi Seumur Hidup bagi Pelaku!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/43/3203953/kemenpora_ri_memberi_respons_tegas_atas_kasus_pelecehan_seksual_dan_kekerasan_fisik_yang_menimpa_atlet_panjat_tebing-9NIS_large.jpg
Kemenpora Beri Respons Tegas Kasus Pelecehan Seksual dan Kekerasan Fisik Atlet Panjat Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/43/3203666/erick_thohir_sebut_kemenpora_miliki_banyak_program_unggulan_pada_2026_kemenpora-VZ3X_large.jpg
Erick Thohir Paparkan Program Besar Kemenpora di Tahun 2026, Ada Dana Pensiun Atlet hingga Youth Camp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/43/3200072/posisi_deputi_industri_olahraga_kemenpora_telah_diikuti_hampir_70_peserta-BCDm_large.jpg
Dalam 2 Hari, Hampir 70 Peserta Daftar Seleksi Deputi Industri Olahraga Kemenpora!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement