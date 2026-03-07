Susy Susanti Dukung Langkah Kemenpora RI Lindungi Atlet dari Pelecehan Seksual

Legenda bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti, ikut menaruh perhatian pada kasus pelecehan seksual yang terjadi di cabang olahraga panjat tebing (Foto: Kemenpora RI)

JAKARTA – Legenda bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti, ikut menaruh perhatian pada kasus pelecehan seksual yang terjadi di cabang olahraga panjat tebing. Ia mendukung penuh langkah Kemenpora RI dalam mencegah serta melindungi atlet dari kasus serupa di masa depan.

Susy paham betul setiap atlet mendedikasikan hidupnya dengan melewati hari-hari di pusat pelatihan nasional (pelatnas). Mereka menjalani program latihan yang intens dengan satu tujuan, mempersembahkan gelar juara untuk Indonesia.

1. Prihatin

Hal itu membutuhkan lingkungan pelatnas yang kondusif, menjamin keamanan, dan keselamatan atlet. Selain itu, atlet harus diberikan ruang untuk berkembang.

“Saya sangat prihatin atas kejadian yang menimpa atlet kita. Atlet adalah aset bangsa yang harus dijaga, dilindungi, dan diberikan ruang aman untuk berkreasi dan berkembang," kata Susy dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (7/3/2026).

"Mereka berlatih keras demi mempersembahkan gelar untuk Indonesia bahkan mengangkat nama bangsa di kancah internasional, maka sangat menyedihkan jika pengabdian mereka ternoda oleh kekerasan seperti ini,” tambah peraih medali emas di Olimpiade Barcelona 1992 itu.

Susy mengapresiasi upaya Menpora RI Erick Thohir yang bergerak cepat memberi dukungan kepada atlet yang menjadi korban. Langkah itu juga meneruskan kasus ini ke jalur hukum, serta memberikan perlindungan dan keamanan bagi korban yang melaporkan.