HOME SPORTS SPORT LAIN

Erick Thohir Paparkan Program Besar Kemenpora di Tahun 2026, Ada Dana Pensiun Atlet hingga Youth Camp

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |17:23 WIB
Erick Thohir sebut Kemenpora miliki banyak program unggulan pada 2026. (Foto: Kemenpora)
MENTERI Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir memaparkan program besar Kemenpora di tahun 2026. Ada 20 program strategis yang Erick Thohir paparkan saat melakukan silaturahmi dengan awak media pada Selasa 24 Februari 2026 malam WIB. 

Program besar Kemenpora meliputi bidang kepemudaan, peningkatan prestasi olahraga, hingga pembinaan atlet usia dini, dana pensiun atlet hingga Training of Trainers (ToT) untuk atlet disabilitas. Untuk bidang kepemudaan, Menpora Erick Thohir menyampaikan tahun ini Kemenpora memiliki program baru seperti Youth Camp yang akan menggabungkan seluruh program kepemudaan yang ada di Kemenpora, dan disinergikan dengan daerah.

Erick Thohir pastikan Kemenpora memiliki banyak program unggulan pada 2026. (Foto: Kemenpora)
Erick Thohir pastikan Kemenpora memiliki banyak program unggulan pada 2026. (Foto: Kemenpora)

1. Digelar Indonesia Youth Summits

Selain itu, juga ada Indonesia Youth Summits yang akan dilaksanakan sebagai peringatan Hari Sumpah Pemuda. Untuk mencetak pemuda yang memiliki kontribusi untuk bangsa, Kemenpora juga akan ada program lomba debat dan pidato yang akan menjadi akses buat anak muda kita menyampaikan pendapat dan pikirannya untuk bangsa Indonesia. 

"Untuk program kepemudaan kita ingin fokus menjalankan program yang sesuai dengan kondisi anak muda. Seperti Youth Camp, Indonesia Youth Summits hingga lomba debat dan pidato untuk anak muda," kata Menpora Erick Thohir dalam keterangan resmi Kemenpora, Rabu (25/2/2026). 

2. Cari Formula agar Penyaluran Dana Pensiun Atlet Berjalan Baik

Untuk keolahragaan, Menpora Erick Thohir tidak hanya fokus meningkatkan prestasi atlet di ajang Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games saja. Ia juga menyampaikan akan ada program dana pensiun atlet yang sampai saat ini masih digodok untuk mencari formulasi terbaik bagaimana penyaluran dana pensiun berjalan baik. 

Menpora Erick Thohir akan terus menindak lanjuti kerjasama dengan Kemendagri, Kemenpar, Kementrian UMKM, dan Kemendikdasmen. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan ekosistem olahraga di Indonesia. 

 

