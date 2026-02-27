Kemenpora Beri Respons Tegas Kasus Pelecehan Seksual dan Kekerasan Fisik Atlet Panjat Tebing

Kemenpora RI memberi respons tegas atas kasus pelecehan seksual dan kekerasan fisik yang menimpa atlet panjat tebing (Foto: Kemenpora RI)

KEMENPORA RI memberi respons tegas atas kasus pelecehan seksual dan kekerasan fisik yang menimpa atlet panjat tebing. Menpora Erick Thohir memberikan dukungan penuh untuk para atlet dan keluarga.

Media sosial dihebohkan dengan kasus pelecehan seksual dan kekerasan fisik yang terjadi di cabang olahraga panjat tebing. Hal itu diketahui setelah Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) memecat pelatih kepala Hendra Basir yang diduga sebagai pelaku.

1. Harus Dilindungi

Erick mengatakan para atlet adalah anak-anak bangsa. Mereka berlatih dengan disiplin, berkorban dengan sepenuh hati, dan membawa Merah Putih dengan kebanggaan.

"Mereka harus dilindungi. Mereka harus merasa aman. Mereka ada marwah bangsa Indonesia karena mereka pejuang modern di era ini," kata Menpora Erick dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (27/2/2026).

2. Laporan Pengaduan

Pria yang menjabat Ketua Umum PSSI itu menyampaikan keberpihakannya kepada seluruh atlet Indonesia, di cabang olahraga dan di tingkat mana pun. Kemenpora juga membuka pintu bagi atlet untuk melaporkan jika pernah atau sedang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual, dengan melapor ke email [email protected]

"Kalian tidak sendiri. Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk mendengar, membantu, dan melindungi seluruh atlet Indonesia jika ada yang pernah atau bahkan sedang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual maupun fisik," tegas Erick.