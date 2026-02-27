Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kemenpora Beri Respons Tegas Kasus Pelecehan Seksual dan Kekerasan Fisik Atlet Panjat Tebing

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |07:47 WIB
Kemenpora Beri Respons Tegas Kasus Pelecehan Seksual dan Kekerasan Fisik Atlet Panjat Tebing
Kemenpora RI memberi respons tegas atas kasus pelecehan seksual dan kekerasan fisik yang menimpa atlet panjat tebing (Foto: Kemenpora RI)
A
A
A

KEMENPORA RI memberi respons tegas atas kasus pelecehan seksual dan kekerasan fisik yang menimpa atlet panjat tebing. Menpora Erick Thohir memberikan dukungan penuh untuk para atlet dan keluarga.

Media sosial dihebohkan dengan kasus pelecehan seksual dan kekerasan fisik yang terjadi di cabang olahraga panjat tebing. Hal itu diketahui setelah Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) memecat pelatih kepala Hendra Basir yang diduga sebagai pelaku.

1. Harus Dilindungi

Menpora Erick Thohir minta roadmap prestasi padel. (Foto: Kemenpora)

Erick mengatakan para atlet adalah anak-anak bangsa. Mereka berlatih dengan disiplin, berkorban dengan sepenuh hati, dan membawa Merah Putih dengan kebanggaan.

"Mereka harus dilindungi. Mereka harus merasa aman. Mereka ada marwah bangsa Indonesia karena mereka pejuang modern di era ini," kata Menpora Erick dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (27/2/2026).

2. Laporan Pengaduan

Pria yang menjabat Ketua Umum PSSI itu menyampaikan keberpihakannya kepada seluruh atlet Indonesia, di cabang olahraga dan di tingkat mana pun. Kemenpora juga membuka pintu bagi atlet untuk melaporkan jika pernah atau sedang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual, dengan melapor ke email [email protected]

"Kalian tidak sendiri. Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk mendengar, membantu, dan melindungi seluruh atlet Indonesia jika ada yang pernah atau bahkan sedang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual maupun fisik," tegas Erick.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/43/3203666/erick_thohir_sebut_kemenpora_miliki_banyak_program_unggulan_pada_2026_kemenpora-VZ3X_large.jpg
Erick Thohir Paparkan Program Besar Kemenpora di Tahun 2026, Ada Dana Pensiun Atlet hingga Youth Camp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/43/3200072/posisi_deputi_industri_olahraga_kemenpora_telah_diikuti_hampir_70_peserta-BCDm_large.jpg
Dalam 2 Hari, Hampir 70 Peserta Daftar Seleksi Deputi Industri Olahraga Kemenpora!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/43/3199196/kemenpora_ri_mewujudkan_transparansi_dan_meritokrasi_lewat_seleksi_terbuka_deputi_industri_olahraga-p1bD_large.jpg
Wujudkan Transparansi dan Meritokrasi, Kemenpora Gelar Seleksi Terbuka Deputi Industri Olahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/43/3198057/erick_thohir_umumkan_daftar_21_cabang_olahraga_unggulan_kemenpora-ZkLv_large.jpg
Ada Sepakbola, Ini Daftar 21 Cabang Olahraga Unggulan DBON Hasil Revisi Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/43/3197889/komisi_x_dpr_ri_menyampaikan_apresiasi_terhadap_capaian_kontingen_indonesia_di_sea_games_2025_dan_asean_para_games_2025-Jzo2_large.jpg
DPR RI Apresiasi Capaian Indonesia di SEA Games dan ASEAN Para Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/43/3196783/menpora_ri_erick_thohir_menunjukkan_komitmen_tinggi_mengembangkan_industri_olahraga-4GLT_large.jpeg
Legenda Bulu Tangkis Susy Susanti Puji Komitmen Menpora Erick Thohir Kembangkan Industri Olahraga
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement