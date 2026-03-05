MANAJER Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, bersimpati atas apa yang dialami Marc Marquez di MotoGP Thailand 2026. Menurutnya, pria asal Spanyol itu hanya tidak beruntung saja.
Marquez harus puas finis sebagai runner up pada Sprint Race MotoGP Thailand 2026, Sabtu 28 Februari sore WIB. Ia terkena penalti dan mesti menyerahkan posisi terdepan kepada Pedro Acosta.
Di balapan utama, Marquez lagi-lagi mengalami nasib sial. Ban motornya pecah saat melahap 21 dari 26 putaran di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, hingga gagal finis.
Dall’Igna mengatakan Marquez sudah berusaha menampilkan performa terbaiknya. Namun, sang pembalap harus menerima tidak bisa menyelesaikan balapan karena ada masalah teknis di motornya.
"Marc melakukan hal itu dengan tepat, mengerahkan segenap hati dan jiwanya," kata Dall’Igna dilansir dari Motosan, Kamis (5/3/2026).