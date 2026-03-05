Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Alami Pecah Ban di MotoGP Thailand 2026, Ducati: Dia Sangat Tidak Beruntung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |18:26 WIB
Marc Marquez Alami Pecah Ban di MotoGP Thailand 2026, Ducati: Dia Sangat Tidak Beruntung
Ducati menilai Marc Marquez kurang beruntung sepanjang pekan balapan MotoGP Thailand 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
A
A
A

MANAJER Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, bersimpati atas apa yang dialami Marc Marquez di MotoGP Thailand 2026. Menurutnya, pria asal Spanyol itu hanya tidak beruntung saja.

Marquez harus puas finis sebagai runner up pada Sprint Race MotoGP Thailand 2026, Sabtu 28 Februari sore WIB. Ia terkena penalti dan mesti menyerahkan posisi terdepan kepada Pedro Acosta.

Marc Marquez alami pecah ban di MotoGP Thailand 2026 (Foto: X/@MotoGP)
Marc Marquez alami pecah ban di MotoGP Thailand 2026 (Foto: X/@MotoGP)

Di balapan utama, Marquez lagi-lagi mengalami nasib sial. Ban motornya pecah saat melahap 21 dari 26 putaran di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, hingga gagal finis.

1. Berusaha Tampilkan yang Terbaik

Dall’Igna mengatakan Marquez sudah berusaha menampilkan performa terbaiknya. Namun, sang pembalap harus menerima tidak bisa menyelesaikan balapan karena ada masalah teknis di motornya.

"Marc melakukan hal itu dengan tepat, mengerahkan segenap hati dan jiwanya," kata Dall’Igna dilansir dari Motosan, Kamis (5/3/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/38/3205195/simak_berapa_gaji_umr_pembalap_motogp_musim_2027-jLqr_large.jpg
Berapa Gaji UMR Pembalap MotoGP Musim 2027? Ternyata Segini Nilainya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/38/3204975/akankah_marc_marquez_jadi_pemenang_atlet_pria_terbaik_untuk_pertama_kalinya-dSrz_large.jpg
Masuk Nominasi Atlet Pria Terbaik 2026, Marc Marquez Bakal Bawa Pulang Piala?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/38/3204983/simak_kisah_veda_ega_pratama_yang_mengidolakan_marc_marquez_ketimbang_valentino_rossi-9uUW_large.jpg
Kisah Veda Ega Pratama, Pembalap Muda Indonesia yang Idolakan Marc Marquez ketimbang Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/38/3204770/jorge_martin-TD6K_large.jpg
Keajaiban MotoGP Thailand 2026, Jorge Martin Tak Sangka Bisa Finis Ke-4!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/38/3204753/marco_bezzecchi_siap_menggila_di_motogp_2026_marcobez72-lLQT_large.jpg
Marco Bezzecchi Kampiun MotoGP Thailand 2026, Bos Aprilia Racing: Target Kami Juara Dunia Tiap Tahun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/38/3204710/marco_bezzecchi_siap_menggila_di_motogp_brasil_2026_marcobez72-DxrG_large.jpg
Juara MotoGP Thailand 2026, Marco Bezzecchi Bidik Hasil Maksimal di MotoGP Brasil 2026!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement