Ternyata Segini Gaji dan Bayaran Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez di MotoGP 2026

TERNYATA segini gaji dan bayaran pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez di MotoGP 2026. Angkanya lumayan fantastis tapi lebih sedikit dari kontraknya di Honda!

Marquez diikat kontrak selama dua tahun di Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025 dan 2026. Pembalap berpaspor Spanyol itu sebelumnya memperkuat Gresini Racing pada MotoGP 2024.

Marc Marquez menangis saat jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

Bersama tim asal Faenza itu, Marquez disebut-sebut tidak menerima bayaran sama sekali. Ia murni mengandalkan sokongan dari sponsor pribadi!

1. Gaji Marc Marquez di Ducati Lenovo

Lantas, berapa gaji Marc Marquez di MotoGP 2026 bersama Ducati Lenovo? Menurut Salary Leaks, pembalap berusia 33 tahun itu mendapat bayaran 9 juta Euro (setara Rp176 miliar) per tahun.

Itu hanya gaji pokok saja dalam kontrak yang ditandatangani pada 2024. Marquez juga mendapat bonus dari Ducati dengan skema tertentu. Hal itu dibocorkan media Spanyol, AS, pada pertengahan 2025.

Ducati memberi bonus 150 ribu Euro (setara Rp2,9 miliar) untuk setiap kemenangan di balapan dan 40 ribu Euro (setara Rp784 juta) untuk satu kemenangan di Sprint Race. Skema berbeda juga diberikan untuk finis di podium pada balapan utama.