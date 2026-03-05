Masuk Nominasi Atlet Pria Terbaik 2026, Marc Marquez Bakal Bawa Pulang Piala?

Akankah Marc Marquez jadi pemenang Atlet Pria Terbaik untuk pertama kalinya? (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

MARC Marquez masuk dalam nominasi penghargaan bergengsi Laureus World Sportsman of The Year 2026 atau Atlet Pria Terbaik Tahun Ini. Akankah pembalap tim Ducati Lenovo itu sukses menjadi pemenang untuk pertama kali?

Masuknya nama Marquez tak terlepas dari keberhasilannya meraih titel juara dunia MotoGP 2025. Itu merupakan gelar ketujuh sekaligus yang pertama sejak 2019.

1. Nama-Nama Tenar

Marquez akan bersaing dengan nama-nama tenar di dunia olahraga. Mereka adalah Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner (tenis), Ousmane Dembele (sepakbola), Mondo Duplantis (atletik), serta Tadej Pogarcar (balap sepeda).

Ini adalah kali keempat Marquez masuk dalam nominasi Laureus World Sportsman of The Year. Namun, ia tidak pernah meraih penghargaan tersebut dalam tiga kesempatan sebelumnya.

Pun begitu, Marquez pernah memenangi Laureus Award pada 2014 untuk kategori Breakthrough of the Year. Penghargaan itu diberikan setelah sang pembalap menjadi juara dunia MotoGP 2013 di tahun debutnya.

Setelah itu, Marquez tiga kali dinominasikan untuk Atlet Pria Terbaik Tahun Ini tapi tidak pernah menang. Ia juga gagal membawa pulang piala saat dinominasikan untuk kategori Comeback of the Year pada 2022 dan 2025.