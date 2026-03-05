Berapa Gaji UMR Pembalap MotoGP Musim 2027? Ternyata Segini Nilainya

BERAPA gaji UMR pembalap MotoGP musim 2027? Ternyata angkanya cukup fantastis!

Isu gaji jadi perhatian Liberty Media yang kini menaungi Dorna Sports selaku pemegang hak komersial MotoGP. Mereka merasa bayaran para pembalap terlalu rendah.

1. Kurang Layak

Start balapan MotoGP Thailand 2026 (Foto: MotoGP)

Masalah itu sempat disorot Jack Miller pada MotoGP 2025. Ia mengaku mendapat bayaran yang nilainya cenderung kecil. Bahkan, beberapa pembalap di grid dinilai digaji dengan nominal yang kurang layak.

“Para pembalap dulu, 3-4 teratas, dibayar dengan (nilai) luar biasa. Sekarang, rookie bahkan pembalap yang sudah jadi termasuk saya, dibayar (dengan jumlah) kecil,” keluh Miller, dikutip dari Motorcycle Sports, pada April 2025.

Perkataan pria asal Australia itu didukung data yang valid. Seorang rookie atau pendatang baru di MotoGP 2025 ada yang mendapat bayaran hanya 32 ribu Euro (setara Rp627 juta) untuk satu musim!

Tidak hanya pendatang baru, bahkan pembalap bernama cukup besar seperti Marco Bezzecchi punya gaji yang minim. Pria asal Italia itu dibayar hanya 300 ribu Euro (setara Rp5,9 miliar) di kontrak sebelumnya!