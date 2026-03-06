Adu Gaji Pembalap MotoGP dengan Moto2 dan Moto3, bak Bumi dan Langit?

ADU gaji pembalap MotoGP dengan Moto2 dan Moto3 menarik untuk diulas. Apakah angkanya bak bumi dan langit?

Tiga ajang balap itu dikelola langsung oleh Dorna Sports yang kini berganti nama menjadi MotoGP SEG. Ketiganya dihitung sebagai kejuaraan dunia dengan tajuk Grand Prix.

Seringkali para pembalap yang mentas di MotoGP berasal dari kategori di bawahnya yakni Moto3 dan Moto2. Namun, tak semua rider bisa mencapai kelas premier.

1. Gaji Pembalap di Moto3 dan Moto2

Lantas, berapa gaji pembalap yang mentas di Moto3? Tidak ada informasi pasti soal ini. Namun, pembalap di level ini biasanya mendapat bayaran sangat minim jika tidak masuk lewat dukungan sponsor.

Berkaca dari kontrak Jorge Martin di Moto3, pembalap asal Spanyol itu mendapat bayaran 40 ribu Euro (sekitar Rp670 juta) per tahun. Bisa dibilang, bayaran mereka ada di kisaran itu bila sudah masuk kategori spesial.

Kemudian, berapa gaji pembalap di Moto2? Menurut laman MotoGPNews, pembalap di Moto2 mendapat gaji di kisaran 75-150 ribu Euro (setara Rp1,5-2,9 miliar) per tahun.