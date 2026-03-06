Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Adu Gaji Pembalap MotoGP dengan Moto2 dan Moto3, bak Bumi dan Langit?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |16:02 WIB
Adu Gaji Pembalap MotoGP dengan Moto2 dan Moto3, bak Bumi dan Langit?
Simak adu gaji pembalap MotoGP dengan Moto2 dan Moto3 (Foto: Facebook/MotoGP)
A
A
A

ADU gaji pembalap MotoGP dengan Moto2 dan Moto3 menarik untuk diulas. Apakah angkanya bak bumi dan langit?

Tiga ajang balap itu dikelola langsung oleh Dorna Sports yang kini berganti nama menjadi MotoGP SEG. Ketiganya dihitung sebagai kejuaraan dunia dengan tajuk Grand Prix.

Para pembalap Moto2 Portugal 2022. reuters

Seringkali para pembalap yang mentas di MotoGP berasal dari kategori di bawahnya yakni Moto3 dan Moto2. Namun, tak semua rider bisa mencapai kelas premier.

1. Gaji Pembalap di Moto3 dan Moto2

Lantas, berapa gaji pembalap yang mentas di Moto3? Tidak ada informasi pasti soal ini. Namun, pembalap di level ini biasanya mendapat bayaran sangat minim jika tidak masuk lewat dukungan sponsor.

Berkaca dari kontrak Jorge Martin di Moto3, pembalap asal Spanyol itu mendapat bayaran 40 ribu Euro (sekitar Rp670 juta) per tahun. Bisa dibilang, bayaran mereka ada di kisaran itu bila sudah masuk kategori spesial.

Kemudian, berapa gaji pembalap di Moto2?  Menurut laman MotoGPNews, pembalap di Moto2 mendapat gaji di kisaran 75-150 ribu Euro (setara Rp1,5-2,9 miliar) per tahun. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/38/3205169/ternyata_segini_gaji_dan_bayaran_pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez_di_motogp_2026-RIt1_large.jpg
Ternyata Segini Gaji dan Bayaran Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/38/3205168/ducati_tidak_kaget_marco_bezzecchi_jadi_pemenang_motogp_thailand_2026-1FUl_large.jpg
Ducati Tidak Kaget Marco Bezzecchi Jadi Pemenang MotoGP Thailand 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/38/3205228/ducati_menilai_marc_marquez_kurang_beruntung_sepanjang_pekan_balapan_motogp_thailand_2026-Ugue_large.jpg
Marc Marquez Alami Pecah Ban di MotoGP Thailand 2026, Ducati: Dia Sangat Tidak Beruntung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/38/3205195/simak_berapa_gaji_umr_pembalap_motogp_musim_2027-jLqr_large.jpg
Berapa Gaji UMR Pembalap MotoGP Musim 2027? Ternyata Segini Nilainya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/38/3204975/akankah_marc_marquez_jadi_pemenang_atlet_pria_terbaik_untuk_pertama_kalinya-dSrz_large.jpg
Masuk Nominasi Atlet Pria Terbaik 2026, Marc Marquez Bakal Bawa Pulang Piala?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/38/3204983/simak_kisah_veda_ega_pratama_yang_mengidolakan_marc_marquez_ketimbang_valentino_rossi-9uUW_large.jpg
Kisah Veda Ega Pratama, Pembalap Muda Indonesia yang Idolakan Marc Marquez ketimbang Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement