Ducati Tidak Kaget Marco Bezzecchi Jadi Pemenang MotoGP Thailand 2026

MANAJER Umum Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, tidak kaget dengan keberhasilan Marco Bezzecchi memenangi MotoGP Thailand 2026. Menurutnya, daya saing Aprilia Racing memang tidak mengejutkan.

Rentetan podium Ducati dalam 88 balapan beruntun sejak MotoGP 2021 akhirnya terhenti. Bezzecchi jadi pemenang di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, diikuti Pedro Acosta (KTM) dan Raul Fernandez (Aprilia).

1. Tantangan

Start balapan MotoGP Thailand 2026 (Foto: MotoGP)

Dall’Igna mengatakan persaingan dalam setiap seri MotoGP pastinya akan berjalan dengan sangat ketat. Hal itu pun memberikan tantangan buat timnya yang berstatus juara bertahan.

"Selamat kepada para rival kami, yang pantas menang. Daya saing mereka bukanlah hal yang mengejutkan,” kata Dall’Igna dilansir dari Motosan, Jumat (6/3/2026).

Menurut pria asal Italia itu, Ducati akan berbenah agar lebih baik lagi segera mungkin. Hal itu agar ada pembalap mereka yang bersaing di barisan terdepan dalam setiap seri.

"Jelas, kami harus bekerja keras untuk mencegah hal ini berlanjut. Ini berarti kami harus segera menutup kesenjangan tersebut," Dall’Igna.