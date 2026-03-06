Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ducati Tidak Kaget Marco Bezzecchi Jadi Pemenang MotoGP Thailand 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |03:06 WIB
Ducati Tidak Kaget Marco Bezzecchi Jadi Pemenang MotoGP Thailand 2026
Ducati tidak kaget Marco Bezzecchi jadi pemenang MotoGP Thailand 2026 (Foto: Instagram/marcobez72)
A
A
A

MANAJER Umum Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, tidak kaget dengan keberhasilan Marco Bezzecchi memenangi MotoGP Thailand 2026. Menurutnya, daya saing Aprilia Racing memang tidak mengejutkan.

Rentetan podium Ducati dalam 88 balapan beruntun sejak MotoGP 2021 akhirnya terhenti. Bezzecchi jadi pemenang di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, diikuti Pedro Acosta (KTM) dan Raul Fernandez (Aprilia).

1. Tantangan

Start balapan MotoGP Thailand 2026 (Foto: MotoGP)
Start balapan MotoGP Thailand 2026 (Foto: MotoGP)

Dall’Igna mengatakan persaingan dalam setiap seri MotoGP pastinya akan berjalan dengan sangat ketat. Hal itu pun memberikan tantangan buat timnya yang berstatus juara bertahan.

"Selamat kepada para rival kami, yang pantas menang. Daya saing mereka bukanlah hal yang mengejutkan,” kata Dall’Igna dilansir dari Motosan, Jumat (6/3/2026).

Menurut pria asal Italia itu, Ducati akan berbenah agar lebih baik lagi segera mungkin. Hal itu agar ada pembalap mereka yang bersaing di barisan terdepan dalam setiap seri.

"Jelas, kami harus bekerja keras untuk mencegah hal ini berlanjut. Ini berarti kami harus segera menutup kesenjangan tersebut," Dall’Igna.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/38/3205228/ducati_menilai_marc_marquez_kurang_beruntung_sepanjang_pekan_balapan_motogp_thailand_2026-Ugue_large.jpg
Marc Marquez Alami Pecah Ban di MotoGP Thailand 2026, Ducati: Dia Sangat Tidak Beruntung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/38/3205195/simak_berapa_gaji_umr_pembalap_motogp_musim_2027-jLqr_large.jpg
Berapa Gaji UMR Pembalap MotoGP Musim 2027? Ternyata Segini Nilainya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/38/3204975/akankah_marc_marquez_jadi_pemenang_atlet_pria_terbaik_untuk_pertama_kalinya-dSrz_large.jpg
Masuk Nominasi Atlet Pria Terbaik 2026, Marc Marquez Bakal Bawa Pulang Piala?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/38/3204983/simak_kisah_veda_ega_pratama_yang_mengidolakan_marc_marquez_ketimbang_valentino_rossi-9uUW_large.jpg
Kisah Veda Ega Pratama, Pembalap Muda Indonesia yang Idolakan Marc Marquez ketimbang Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/38/3204770/jorge_martin-TD6K_large.jpg
Keajaiban MotoGP Thailand 2026, Jorge Martin Tak Sangka Bisa Finis Ke-4!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/38/3204753/marco_bezzecchi_siap_menggila_di_motogp_2026_marcobez72-lLQT_large.jpg
Marco Bezzecchi Kampiun MotoGP Thailand 2026, Bos Aprilia Racing: Target Kami Juara Dunia Tiap Tahun!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement