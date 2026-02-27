Sesal Lanny/Apriyani Usai Kandas di 16 Besar German Open 2026

MULHEIM AN DER RUHR – Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu meluapkan kekecewaannya usai kandas di babak 16 besar German Open 2026. Meski demikian, mereka menjadikan kekalahan ini sebagai bagian dari proses.

Langkah Lanny/Apriyani dihentikan oleh ganda putri unggulan kelima asal Jepang, Kaho Osawa/Mai Tanabe. Racikan baru Pelatnas PBSI Cipayung itu kalah dua gim langsung dengan skor 13-21, dan 17-21 dalam pertandingan yang berlangsung di Westenergie Sporthalle, Mulheim an der Ruhr, Jumat 27 Februari 2026 dini hari WIB.

1. Bersikap Bijak

Seusai pertandingan, rasa penyesalan menyelimuti Apriyani. Namun, ia tetap bersikap bijak. Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu menjadikan kekalahan tersebut bagian dari proses yang harus dilalui bersama Lanny demi menjadi pasangan yang lebih baik.

“Pasti ada rasa penyesalan, ada rasa marah, dan tentu ada rasa kesal dengan hasil hari ini,” ujar Apriyani dalam keterangan PBSI, Jumat (27/2/2026).

“Tapi kami harus kembali melihat ini sebagai bagian dari proses kami berdua. Saya dan Lanny memang baru menjalani beberapa pertandingan bersama, sejauh ini baru tiga turnamen. Jadi masih banyak hal yang harus kami benahi,” imbuh perempuan asal Konawe itu.

Apriyani memetik satu pelajaran penting, yakni perihal konsistensi. Keduanya masih kurang konsisten dalam memanfaatkan momentum. Pasalnya, mereka memiliki peluang merebut kemenangan di gim kedua karena sempat unggul 15-10.

“Ke depan, ketika kami sedang berada di momentum yang baik, kami harus bisa lebih konsisten. Tadi di gim kedua sebenarnya kami sudah unggul, tapi justru bisa dikejar hingga 15-15 dan setelah itu kembali tertinggal 15-17,” terang Apriyani.