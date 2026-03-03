Daftar Pemain yang Mundur dari All England 2026: Ada Lanny/Apriyani hingga PV Sindhu yang Terjebak Konflik Iran-AS

TURNAMEN bulu tangkis paling prestisius, All England 2026, resmi bergulir mulai hari ini, Selasa (3/3/2026) hingga Minggu 8 Maret 2026. Namun, kemeriahan di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, harus dibayangi dengan kabar mundurnya sejumlah pemain bintang.

Nama terbaru yang terpaksa menarik diri adalah tunggal putri andalan India, PV Sindhu, yang terjebak dalam situasi mencekam akibat eskalasi konflik antara Iran dan AS-Israel. Selain itu ada juga wakil Indonesia, Lanny Tria/Apriyani Rahayu.

1. Momen Menegangkan PV Sindhu di Bandara Dubai

Mundurnya PV Sindhu bukan disebabkan oleh cedera atau masalah fisik, melainkan murni faktor keamanan global. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Sindhu menceritakan pengalaman mengerikannya saat melakukan transit di Bandara Dubai dalam perjalanan menuju Inggris.

Sindhu terjebak setelah wilayah tersebut terkena imbas konflik yang mengakibatkan pembatalan seluruh jadwal penerbangan.

"Beberapa jam lalu, terjadi ledakan tidak jauh dari lokasi kami berlindung di bandara. Pelatih saya, yang berada paling dekat dengan sumber asap dan puing-puing, harus segera menjauh dari area tersebut," tulis Sindhu, dikutip dari akun Instagram @pvsindhu1, Selasa (3/3/2026).

PV Sindhu terjebak konflik Iran-AS

Meski sempat mengalami ketegangan luar biasa, peraih medali Olimpiade ini memastikan dirinya dan tim kini dalam kondisi aman berkat bantuan otoritas setempat dan Komisi Tinggi India di Dubai. Mengingat akses penerbangan yang masih lumpuh, BWF pun mengonfirmasi mundurnya Sindhu dari turnamen Super 1000 ini.

2. Badai Cedera

Selain drama yang menimpa PV Sindhu, All England 2026 juga kehilangan beberapa pasangan unggulan lainnya. Dari sektor ganda campuran, pasangan Thailand Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran harus batal tampil lantaran Supissara dikabarkan sakit dan memerlukan perawatan di rumah sakit.