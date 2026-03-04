Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil All England 2026: Sabar/Reza Kandas, Amri/Nita Melaju ke 16 Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |18:33 WIB
Hasil All England 2026: Sabar/Reza Kandas, Amri/Nita Melaju ke 16 Besar
Hasil All England 2026 untuk dua wakil Indonesia sudah diketahui termasuk Sabar/Reza yang kandas lebih cepat (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

BIRMINGHAM – Hasil All England 2026 untuk dua wakil Indonesia sudah diketahui. Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani tersingkir tetapi Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah melaju ke 16 besar All England 2026.

Dua pertandingan itu berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Rabu (4/3/2026) sore WIB. Sabar/Reza bermain lebih dulu.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Ganda putra Indonesia itu berhadapan dengan wakil Prancis, Christo Popov/Toma Junior Popov. Sabar/Reza langsung menampilkan perlawanan sengit sejak awal laga.

Namun sayang, keduanya harus mengakui kekuatan Popov bersaudara dalam dua gim langsung dengan skor identik 12-21 dan 12-21. Hasil ini membuat Sabar/Reza terhenti di babak 32 besar All England 2026.

Hasil berbeda diraih oleh Amri/Nita. Keduanya mampu menumbangkan wakil Jerman, Marvin Seidel/Nguyen Thuc Phuong. Bermain impresif sejak awal gim pertama, Amri/Nita tak menemukan kesulitan.

 

