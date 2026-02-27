Kisah Pebulu Tangkis Taufik Hidayat, Tolak Suap Besar demi Harga Diri Bangsa di Asian Games 2006

INTEGRITAS seorang atlet sejati seringkali diuji di balik layar, jauh dari sorot lampu lapangan. Hal inilah yang dialami legenda bulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat, saat berlaga di Asian Games 2006 di Doha.

Di balik medali emas yang Taufik raih, tersimpan cerita heroik tentang penolakan godaan materi demi menjaga kehormatan bendera Merah Putih. Dalam sebuah wawancara, Taufik mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa dirinya sempat diminta untuk sengaja kalah saat menghadapi wakil Malaysia, Lee Chong Wei, di babak semifinal Asian Games 2006.

1. Godaan Uang Dua Kali Lipat Hadiah Emas

Upaya pengaturan skor ini datang dari seorang oknum ofisial Federasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM). Tidak tanggung-tanggung, Taufik diiming-imingi uang suap yang jumlahnya mencapai dua kali lipat dari bonus medali emas yang dijanjikan pemerintah Indonesia saat itu.

Jika hadiah emas bernilai Rp225 juta, maka tawaran gelap tersebut mencapai angka yang sangat fantastis pada zamannya. Namun, bagi Taufik, harga diri bangsa tidak bisa dibeli dengan angka sebesar apa pun.

Taufik dengan tegas menampik tawaran tersebut dan memilih bertarung habis-habisan di lapangan. Bukti keteguhan hatinya pun terpampang nyata, Taufik berhasil membungkam Lee Chong Wei dengan skor 21-16 dan 21-18, sebelum akhirnya melaju ke final dan menumbangkan Lin Dan untuk mengamankan podium tertinggi.

Mulyo Handoyo pernah menjadi pelatih Taufik Hidayat (Foto: PB Djarum)

2. Reaksi Mengejutkan Lee Chong Wei

Kisah ini baru meledak ke publik bertahun-tahun kemudian dan sempat membuat geger dunia bulu tangkis internasional. Lee Chong Wei, yang merupakan rival sekaligus sahabat karib Taufik, mengaku sangat terkejut karena baru mengetahui insiden tersebut melalui pemberitaan.

Chong Wei bahkan segera menghubungi Taufik secara pribadi untuk mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Chong Wei akhirnya mengetahui siapa oknum yang mencoba mencoreng sportivitas tersebut dan memberikan apresiasi tinggi atas sikap tegas Taufik Hidayat.