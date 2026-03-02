Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Hijrah Mohammad Ahsan, Rahasia di Balik Kebiasaan Minum Duduk sang Juara Dunia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |08:58 WIB
Kisah Hijrah Mohammad Ahsan, Rahasia di Balik Kebiasaan Minum Duduk sang Juara Dunia
Mantan pebulutangkis ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan. (Foto: Instagram/king.chayra)
DUNIA bulu tangkis mengenal Mohammad Ahsan bukan hanya sebagai legenda dengan pukulan smash mematikan, tetapi juga sebagai sosok yang teguh memegang prinsip spiritual. Di tengah karier profesionalnya yang gemilang bersama Hendra Setiawan, Ahsan memilih jalan hijrah yang unik, membawa nilai-nilai agama hingga ke atas podium juara dunia.

1. Komitmen Menutup Aurat

Tahun 2017 menjadi lembaran baru dalam perjalanan spiritual pria kelahiran Palembang ini. Usai menunaikan ibadah umrah di awal tahun tersebut, Ahsan memantapkan hati untuk tampil beda di lapangan.

Pemandangan tak biasa terlihat saat ia berlaga di BWF World Championships 2017 di Skotlandia, di mana Ahsan mulai mengenakan legging di bawah celana pendeknya demi menutup aurat.

"Saya semakin mantap dan memutuskan memakai legging untuk menutup aurat setelah menjalani umrah awal 2017," ungkap Ahsan.

Tak hanya soal pakaian, Ahsan juga kerap tertangkap kamera melakukan gerakan setengah duduk saat minum di sela-sela pertandingan, mengikuti sunah dalam ajaran Islam. Bagi Ahsan, prestasi mentereng seperti gelar Juara Dunia (2013, 2015, 2019) hingga emas Asian Games 2014 tidak ada artinya jika ia harus meninggalkan keyakinannya.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

2. Masa Pensiun

Setelah puluhan tahun mendedikasikan hidupnya untuk mengharumkan nama bangsa, Mohammad Ahsan akhirnya memutuskan gantung raket pada awal tahun 2025. Meski statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia membuat tiga negara berebut menawarkan posisi pelatih, Ahsan memilih untuk tidak terburu-buru kembali ke hiruk-pikuk kompetisi.

 

Halaman:
1 2
