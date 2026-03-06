Klik di Sini! Link Live Streaming F1 GP Australia 2026 di Vision+

FORMULA One (F1) musim 2026 resmi dimulai akhir pekan ini di Sirkuit Albert Park, Melbourne. Balapan bertajuk F1 GP Australia 2026 yang digelar pada 6-8 Maret 2026 itu pun dapat Anda saksikan secara live streaming di Vision+, dengan klik di sini.

Berbagai perubahan regulasi serta persaingan tim yang semakin ketat membuat kompetisi tahun ini menghadirkan dinamika baru di lintasan. Musim Formula 1 tahun ini tetap mempertahankan format kalender dengan sekitar dua lusin seri balapan yang berlangsung di berbagai negara sepanjang tahun.

Selain perubahan teknis dan strategi tim, sorotan juga tertuju pada para pembalap bintang yang siap memulai babak baru dalam karier mereka. Salah satunya adalah Lewis Hamilton yang kini memasuki musim keduanya bersama Scuderia Ferrari.

Juara dunia itu menegaskan bahwa target utamanya musim ini adalah kembali meraih kemenangan. Ia juga mengungkapkan bahwa selama jeda musim dirinya fokus membangun mental yang positif serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan baru bersama tim asal Italia tersebut.

Berikut jadwal lengkap Formula 1: Qatar Airways Australian Grand Prix 2026:

Jumat, 6 Maret 2026

08.25 WIB: Formula 1 Practice 1

11.55 WIB: Formula 1 Practice 2

Sabtu, 7 Maret 2026

08.25 WIB: Formula 1 Practice 3

11.10 WIB: Qualifying Pre-Show

11.55 WIB: Qualifying

13.00 WIB: Qualifying Post Show

F1 GP Australia 2026

Minggu, 8 Maret 2026

09.30 WIB: Grand Prix Sunday

10.55 WIB: Race

13.00 WIB: Chequered Flag