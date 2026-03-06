Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal F1 GP Australia 2026 Hari Ini: Max Verstappen Bakal Bersinar di Sirkuit Melbourne?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |08:59 WIB
Jadwal F1 GP Australia 2026 Hari Ini: Max Verstappen Bakal Bersinar di Sirkuit Melbourne?
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: Instagram/redbullracing)
MELBOURNE – Para pembalap Formula One (F1) telah resmi memulai musim 2026 dengan beraksi di Sirkuit Melbourne, Australia, mulai hari ini, Jumat (6/3/2026). Balapan bertajuk F1 GP Australia 2026 itu akan dimulai dengan menggelar sesi latihan 1 dan 2, lantas siapakah pembalap yang bakal bersinar di musim baru ini.

Tentunya F1 2026 menjadi sebuah musim yang sangat menantang untuk para pembalap mengingat adanya regulasi mesin baru. Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen pun sempat mengkritik perubahan itu, namun ia merasa semuanya kini sudah terlambat.

Ya, sang juara dunia F1 empat kali itu memberikan komentar pedas terkait polemik regulasi power unit (PU) baru yang mulai diberlakukan pada musim Formula 1 2026. Menjelang seri pembuka di GP Australia, Verstappen menilai segala kekhawatiran yang muncul saat ini seharusnya sudah diprediksi sejak lama dan kini sudah terlambat untuk dirombak.

Kekhawatiran mengenai kesulitan pemulihan energi pada mesin baru ini mencuat setelah hasil tes pramusim menunjukkan potensi balapan yang kacau di sirkuit tertentu. Meski Carlos Sainz menyarankan agar FIA tetap membuka diri untuk melakukan penyesuaian setelah melihat beberapa balapan awal, Verstappen justru merasa skeptis karena besarnya investasi yang telah dikucurkan oleh para pabrikan.

Para pembalap F1 2026. (Foto: Instagram/f1)
Para pembalap F1 2026. (Foto: Instagram/f1)

1. Skeptis Terhadap Perubahan Regulasi di Tengah Jalan

"Ya, bukankah ini agak terlambat?" ujar Verstappen saat ditanya mengenai kemungkinan peninjauan ulang regulasi, dikutip dari Crash, Jumat (6/3/2026).

Verstappen menekankan jumlah uang yang telah diinvestasikan untuk mengembangkan teknologi ini sangat besar, sehingga aturan tersebut kemungkinan besar akan bertahan dalam waktu yang lama.

Verstappen menambahkan bahwa masalah ini sebenarnya sudah bisa terlihat sejak awal proses perancangan aturan. Terkait opsi untuk menyesuaikan penyaluran tenaga listrik agar balapan lebih kompetitif, pembalap asal Belanda ini mengaku tidak memiliki jawaban pasti karena hal tersebut sangat bergantung pada tata letak sirkuit.

 

