HOME SPORTS F1 & A1

Masuki Musim Ke-20, Lewis Hamilton Umbar Janji Manis Jelang F1 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |03:05 WIB
Masuki Musim Ke-20, Lewis Hamilton Umbar Janji Manis Jelang F1 2026
Lewis Hamilton menebar janji manis kepada penggemarnya jelang F1 2026 (Foto: Instagram/@scuderiaferrari)
A
A
A

LEWIS Hamilton akan memasuki musim ke-20 di Formula 1 (F1) sejak debut pada 2007 bersama McLaren. Pembalap tim Scuderia Ferrari itu mengumbar janji manis jelang F1 2026 yang bergulir pekan ini.

Saksikan F1 2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Tersukses

Lewis Hamilton melaju dengan mobil Scuderia Ferrari SF-26 jelang F1 2026 (Foto: F1)
Lewis Hamilton melaju dengan mobil Scuderia Ferrari SF-26 jelang F1 2026 (Foto: F1)

Hamilton bisa dibilang sebagai pembalap tersukses dalam sejarah F1. Ia mengoleksi tujuh gelar juara dunia dalam 19 musim di ajang balap jet darat tersebut, sama seperti torehan Michael Schumacher.

Namun, Hamilton memegang beragam catatan bergengsi lain. Pria asal Inggris itu menorehkan 308 kali start dengan 105 kemenangan, 202 podium, dan 104 kali pole position.

Berbagai catatan itu tak membuat rasa lapar Hamilton surut. Ia justru semakin bersemangat memasuki F1 2026 di usia yang sudah mencapai 41 tahun.

“Musim ke-20 sebagai pembalap F1. Angka yang sulit dicerna. Semua diawali dari mimpi. Impian yang disebut sebagian orang sungguh konyol. Tapi, impian itu tidak pernah berubah, dan saya tidak pernah berhenti mengejarnya,” tulis Hamilton, dikutip dari Crash, Kamis (5/3/2026).

 

