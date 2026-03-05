Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Rekor Pertemuan Alwi Farhan vs Chou Tien Chen Jelang Bentrok di 16 Besar All England 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |09:53 WIB
Rekor Pertemuan Alwi Farhan vs Chou Tien Chen Jelang Bentrok di 16 Besar All England 2026
Alwi Farhan siap tempur di 16 besar All England 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
ALWI Farhan akan menantang Chou Tien Chen (Taiwan) di 16 besar All England 2026 yang berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Birmingham, Inggris pada Kamis (5/3/2026) pukul 21.00 WIB. Pertemuan nanti malam merupakan duel ketiga mereka.

Dalam dua pertemuan awal, Alwi Farhan selalu kalah dari Chou Tien Chen. Alwi Farhan kalah 20-22, 21-16 dan 14-21 (perempatfinal Hong Kong Open 2025) dan 21-13, 21-23 dan 16-21 (perempatfinal Australia Open 2025).

1. Alwi Farhan Bangga Lolos 16 Besar All England 2026

Alwi Farhan unjuk aksi di All England 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Alwi Farhan unjuk aksi di All England 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Alwi Farhan menyatakan bangga melaju ke 16 besar All England 2026. Hasil ini membanggakan karena Alwi Farhan berstatus debutan dalam ajang tersebut.

Ia lolos ke 16 besar usai mengalahkan wakil India, Ayush Shetty, dengan poin 19-21, 21-9, dan 21-17.  Ia punya kans untuk berprestasi di All England 2026 meskipun perjalanan tidak akan mudah.

"Alhamdulillah pastinya. Suatu kehormatan dan suatu kebanggaan bagi saya sendiri bisa bermain di All England. Mimpi yang menjadi kenyataan. Saya merasakan atmosfer yang berbeda tapi lawan saya juga baru pertama kali jadi saya mencoba menempatkan apa yang saya rasa dan dilempar ke lawan," kata Alwi Farhan.

"Mungkin yang lawan saya rasakan juga ada di dalam diri saya juga. Kita tidak pernah saling mengetahui keberadaan satu sama lain, tapi yang pasti kita tahu saya mau berusaha setiap poinnya," tambah Alwi Farhan.

 

