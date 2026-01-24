Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Baru Luncurkan SF-26, Scuderia Ferrari Langsung Bikin Fans Waswas Jelang F1 2026!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |06:51 WIB
Baru Luncurkan SF-26, Scuderia Ferrari Langsung Bikin Fans Waswas Jelang F1 2026!
Scuderia Ferrari langsung bikin penggemar jantungan saat memamerkan mobil SF-26 untuk hadapi F1 2026 (Foto: F1)
MARANELLO – Scuderia Ferrari resmi meluncurkan mobil anyarnya SF-26 jelang menghadapi F1 2026 di Maranello, Italia, Jumat 23 Januari malam WIB. Namun, mereka langsung bikin fans was-was!

Saksikan F1 2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Shakedown

Lewis Hamilton melaju dengan mobil Scuderia Ferrari SF-26 jelang F1 2026 (Foto: F1)
Lewis Hamilton melaju dengan mobil Scuderia Ferrari SF-26 jelang F1 2026 (Foto: F1)

Ferrari langsung membawa mobil itu mengaspal di Pista di Fiorano untuk sesi shakedown. Lewis Hamilton mendapat kehormatan untuk mengendarainya pertama kali ketimbang Charles Leclerc.

Namun, baru sebentar, tiba-tiba mobil bernomor 44 itu terhenti di tengah trek lurus. Mekanik Ferrari buru-buru membawa jet daratnya kembali ke garasi.

Sesi shakedown ini memang tidak disiarkan secara publik. Bocoran-bocoran gambar serta video yang diambil diam-diam dari kejauhan, langsung membuat para penggemar khawatir.

Tim asal Italia itu tampil mengecewakan di F1 2025 dengan sama sekali tidak meraih kemenangan dalam 24 balapan. Hasil terbaik hanya memenangi Sprint Race di F1 GP China 2025 lewat Hamilton.

 

