HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal dan Link Live Streaming Tes Pramusim F1 2026 di VISION+, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |13:27 WIB
Tes pramusim F1 2026 sudah dimulai.
JADWAL dan link live streaming tes pramusim Formula One (F1) 2026 di VISION+ akan diulas Okezone. Musim baru F1 segera dimulai! Sebelum lampu start resmi menyala di seri pembuka, para tim dan pembalap akan lebih dulu menjajal performa mobil terbaru mereka dalam ajang Formula 1 Aramco Pre-Season 2026.

Seluruh rangkaian sesi testing bisa disaksikan secara live streaming di VISION+. Klik di sini untuk nonton streaming.

Preseason testing menjadi momen krusial bagi setiap tim untuk mengumpulkan data, menyempurnakan setup, sekaligus membaca kekuatan rival. Tahun 2026 juga menjadi musim yang dinanti karena berbagai pengembangan teknis dan strategi baru yang mulai diterapkan.

Jadwal Tes Pramusim F1 2026 VISION+

Bagi para pencinta F1, jangan lewatkan setiap sesi pentingnya. Berikut jadwal lengkap tayangannya di VISION+:

1. Jadwal Tes Pramusim F1 2026 di VISION+:

Rabu, 11 Februari 2026

22:00 WIB : Day 1

Kamis, 12 Februari 2026

22:00 WIB : Day 2

Jumat, 13 Februari 2026

22:00 WIB : Day 3

Rabu, 18 Februari 2026

13:50 WIB : Pre testing Day 1 – Session AM

18:55 WIB : Pre testing Day 1 – Session PM

Kamis, 19 Februari 2026

13:50 WIB : Pre testing Day 2 – Session AM

18:55 WIB : Pre testing Day 2 – Session PM

Jumat, 20 Februari 2026

13:50 WIB : Pre testing Day 3 – Session AM

18:55 WIB : Pre testing Day 3 – Session PM

 

