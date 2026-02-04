George Russell Blak-blakan Tantang Max Verstappen Duel untuk Gelar Juara F1 2026

GEORGE Russell tidak malu-malu menargetkan titel juara dunia F1 2026. Pembalap tim Mercedes AMG Petronas itu bahkan menantang Max Verstappen untuk memperebutkan gelar!

1. Era Baru di F1 2026

F1 memasuki era baru pada 2026. Regulasi teknis kembali berubah sehingga tim dan pembalap kini punya kesempatan yang sama menjadi juara dunia.

Mercedes diprediksi bakal kembali memasuki arena pertarungan untuk gelar juara. Pabrikan asal Jerman itu disebut sukses mengembangkan trik untuk memaksimalkan performa mobil di F1 2026.

Dalam sesi tes tertutup di Barcelona, Spanyol, pekan lalu, Mercedes melahap total 502 putaran. Mobil yang dikendarai Russell dan Kimi Antonelli relatif tak menghadapi masalah dalam uji coba tersebut.

Russell menegaskan masih terlalu dini bicara soal apakah Mercedes bakalan jadi kandidat utama dalam perebutan gelar juara dunia. Namun, ia mengaku siap untuk ikut bersaing musim ini.