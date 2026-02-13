Advertisement
Lebih Lambat dari F2, Lewis Hamilton Mulai Kritik Mobil Ferrari saat Tes di Bahrain

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |00:01 WIB
Lebih Lambat dari F2, Lewis Hamilton Mulai Kritik Mobil Ferrari saat Tes di Bahrain
Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/lewishamilton)
A
A
A

SAKHIR - Era baru Formula 1 (F1) tahun 2026 seharusnya menjadi angin segar, namun bagi Lewis Hamilton, kenyataan di lintasan mulai terasa pahit. Setelah sempat melontarkan pujian pada sesi shakedown tertutup di Barcelona, pembalap Tim Scuderia Ferrari ini langsung mengubah pendapatnya terhadap performa mobil generasi terbaru yang bakal dipakai di F1 2026.

1. Keluhkan Kecepatan

Perubahan suhu dan kondisi angin di Bahrain tampaknya membuka mata Hamilton. Jika di Barcelona ia menyebut mobil ini menyenangkan, di Sakhir ia justru merasa mobilnya kehilangan taring.

Masalah utama yang disoroti adalah penurunan performa yang drastis akibat regulasi aerodinamika aktif dan manajemen energi yang baru. Hamilton tidak ragu membandingkan kecepatan jet darat teranyar ini dengan kasta di bawahnya (F2).

"Mobilnya lebih pendek, lebih ringan, dan sebenarnya lebih mudah dikendalikan. Rasanya cukup menyenangkan, mirip seperti reli. Tapi, saya rasa kita lebih lambat dari GP2 [F2] sekarang, bukan? Setidaknya itu yang saya rasakan," ungkap Hamilton, mengutip dari Crash, Jumat (13/2/2026).

Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/f1)
Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/f1)

Keresahan Hamilton juga menyasar pada efisiensi energi yang dianggapnya merusak esensi balapan. Di Barcelona saja, ia mengaku harus melakukan teknik melepas pedal gas sebelum tikungan sejauh 600 meter bahkan saat lap kualifikasi.

2. Kerumitan Regulasi

Selain masalah kecepatan, Hamilton mengkhawatirkan aspek teknis regulasi 2026 yang dianggapnya terlalu rumit untuk dicerna oleh penonton awam. Sistem aerodinamika aktif dan algoritma mesin yang mampu mempelajari gaya mengemudi dinilainya sebagai beban tambahan yang tidak perlu.

 

