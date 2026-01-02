Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Efek Domino Gelar Juara Marc Marquez: Dorna Sebut MotoGP Kembali ke Era Keemasan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |22:01 WIB
Efek Domino Gelar Juara Marc Marquez: Dorna Sebut MotoGP Kembali ke Era Keemasan
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

MADRID – Chief Sporting Officer Dorna, Carlos Ezpeleta, menegaskan atmosfer MotoGP kini semakin bergairah menyusul keberhasilan Marc Marquez kembali jadi juara dunia. Kembalinya performa puncak sang megabintang dinilai menjadi penyebab utama yang akan membuat peta persaingan musim MotoGP 2026 menjadi jauh lebih sengit dan menarik untuk disaksikan.

Pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo itu sukses mengamankan gelar juara dunia MotoGP 2025. Dengan tambahan koleksi trofi tersebut, Marc Marquez kini telah mencatatkan tujuh kali gelar juara dunia di kelas utama balapan motor paling bergengsi tersebut.

Carlos Ezpeleta mengungkapkan bahwa kebangkitan Marc Marquez memberikan warna baru yang sangat kuat bagi MotoGP. Menurutnya, fenomena ini tidak hanya meningkatkan tensi persaingan di atas lintasan, tetapi juga mendongkrak antusiasme para penggemar di seluruh dunia secara signifikan.

1. Dampak Figur Ikonik Terhadap Popularitas Kejuaraan

Marc Marquez menangis saat jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez menangis saat jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

"Jelas, performa Marquez telah memberi kami banyak kekuatan lagi, tetapi hal-hal lain juga penting," kata Carlos Ezpeleta dilansir dari Motosan, Jumat (2/1/2026).

Ezpeleta berpendapat bahwa eksistensi sosok pembalap yang tampil menonjol sangat penting bagi ekosistem MotoGP. Kehadiran figur dominan tersebut secara alami akan memicu para pembalap lain untuk bekerja lebih keras demi mengejar level performa yang ditetapkan oleh sang pemuncak.

 

Halaman:
1 2
