HOME SPORTS NETTING

Sportivitas dan Energi Positif Warnai Gelaran Turnamen Padel 2025 di Jakarta

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |15:27 WIB
Sportivitas dan Energi Positif Warnai Gelaran Turnamen Padel 2025 di Jakarta
Suasana turnamen Padel di Wonderball Padel Jakarta. (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Suasana Wonderball Padel, Jakarta pada Sabtu 27 November 2025 dipenuhi energi positif saat sebuah turnamen padel digelar sebagai ajang kebersamaan dan kolaborasi lintas institusi. Tidak sekadar menjadi pertandingan persahabatan, acara ini juga menjadi bagian dari rangkaian Hajj Fest 2025.

PT Bank Aladin Syariah Tbk. (BANK) bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar Padel Tournament di Wonderball Padel, Jakarta. Ajang ini digelar sebagai wujud sinergi dan komitmen kedua institusi dalam mempererat kebersamaan serta membangun interaksi positif dengan para pemangku kepentingan di industri keuangan syariah.

Turnamen Padel di Jakarta

Padel Tournament ini juga menjadi salah satu rangkaian kegiatan BPKH Hajj Fest 2025, yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dan relevan bagi para calon jamaah serta ekosistem haji di Indonesia. Acara ini juga menghadirkan pertandingan persahabatan antar direksi Bank Aladin Syariah, BPKH, dan pimpinan institusi lainnya, menghadirkan suasana interaksi yang hangat dan penuh nilai kolaboratif.

Padel dipilih sebagai medium karena mencerminkan semangat sportif, inklusif, dan engaging, nilai yang juga dipegang Bank Aladin Syariah dalam menggerakkan ekosistem keuangan syariah yang modern dan mudah diakses. Kegiatan ini sekaligus memperkuat kampanye perencanaan haji yang menjadi fokus BPKH, di mana Bank Aladin Syariah hadir sebagai mitra strategis yang membawa pendekatan digital-first untuk mempermudah masyarakat, dalam mempersiapkan ibadah haji secara aman, nyaman, dan sesuai prinsip syariah.

Sebagai bank syariah digital pertama di Indonesia, Bank Aladin Syariah melihat kegiatan ini sebagai momentum penting untuk mendorong perluasan inklusi keuangan syariah. Melalui teknologi yang intuitif, layanan yang mudah digunakan, serta ekosistem yang semakin terhubung, Bank Aladin Syariah terus berupaya menghadirkan solusi perencanaan haji yang lebih relevan bagi generasi masa kini hingga generasi mendatang.

Sinergi dengan BPKH membuka ruang bagi inovasi baru yang mampu memperkuat kesiapan finansial umat sekaligus memudahkan masyarakat mengakses layanan yang menunjang perjalanan spiritual mereka.  Presiden Direktur Bank Aladin Syariah, Koko Rachmadi, menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi ini.

 

