HOME SPORTS SPORT LAIN

Target Medali Dunia, Menpora Erick Thohir Desak Padel Serahkan Roadmap Prestasi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |07:39 WIB
Target Medali Dunia, Menpora Erick Thohir Desak Padel Serahkan Roadmap Prestasi
Menpora Erick Thohir. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir mendesak Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) untuk segera menyerahkan peta jalan (roadmap) pengembangan olahraga padel di Tanah Air. Permintaan ini disampaikan Menpora Erick saat menerima Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, bersama jajarannya dalam audiensi di Media Center Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, pada Selasa 2 Desember 2025.

1. Transformasi Olahraga

Menpora Erick Thohir menjelaskan Kemenpora saat ini tengah gencar melakukan transformasi dan kolaborasi strategis dengan berbagai Kementerian/Lembaga guna mendukung visi misi Presiden Prabowo Subianto dalam memajukan olahraga nasional secara efektif dan efisien.

"Kami dari Kemenpora sedang banyak bertransformasi agar pemerintah saat ini ingin benar-benar mendorong program strategis Bapak Presiden selain kepemudaan dan olahraga dengan efektif dan efisien," kata Menpora Erick, dikutip Rabu (3/12/2025).

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI ini menegaskan bahwa setiap cabang olahraga (cabor), termasuk padel, harus memiliki roadmap yang jelas untuk mencapai prestasi di berbagai multievent mulai dari SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade. Ia mengungkapkan bahwa Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) akan mengalami pembaruan, termasuk penerapan sistem promosi dan degradasi.

"Padel juga saya minta roadmap-nya begitu juga cabor lainnya. DBON akan kita revisi dan akan ada promosi-degradasi. Untuk saat ini terdapat 21 cabor unggulan, tetapi semua cabor yang belum masuk DBON pun akan berlomba masuk, termasuk padel," tambahnya.

Menpora Erick Thohir minta roadmap prestasi padel. (Foto: Kemenpora)
Menpora Erick Thohir minta roadmap prestasi padel. (Foto: Kemenpora)

Menpora juga menekankan pentingnya konsolidasi menyeluruh antara Kemenpora, federasi olahraga, KONI, dan KOI, seraya meminta KONI dan KOI untuk menuntaskan isu dualisme cabor.

"Saya harap padel yang saat ini trending terus berbenah diri menuju prestasi lebih tinggi. Untuk para atlet, persiapkan diri kalian jika nanti ada Asian Games, saya harap bisa solid dan terus berprestasi," lanjut Erick Thohir.

 

Halaman:
1 2
