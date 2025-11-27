JAKARTA – Premier Padel 2025 kembali berlanjut dengan seri besar yang ditunggu-tunggu yaitu Premier Padel 2025: Mexico Major. Turnamen ini menghadirkan atlet-atlet padel terbaik dunia yang siap bertanding dalam permainan cepat, penuh teknik, dan strategi yang akurat.
Klik di sini untuk nonton streaming.
Pertandingan telah berjalan dari fase awal hingga babak perempat final, menyuguhkan duel sengit, reli panjang, serta momen-momen tajam yang memacu adrenalin penonton. Kini turnamen memasuki fase akhir, dan kamu tidak boleh ketinggalan babak Final pada 1 Desember 2025!
Seluruh rangkaian pertandingan dapat disaksikan di VISION+ berikut jadwal lengkapnya:
Selasa, 25 November 2025
08.00 WIB: Premier Padel 2025: Mexico Major – Day 1
11.00 WIB: Premier Padel 2025: Mexico Major – Day 1 (2)
Rabu, 26 November 2025
05.00 WIB: Premier Padel 2025: Mexico Major – Day 2
11.00 WIB: Premier Padel 2025: Mexico Major – Day 2 (2)
Kamis, 27 November 2025
05.00 WIB: Premier Padel 2025: Mexico Major – Day 3
11.30 WIB: Premier Padel 2025: Mexico Major – Day 3 (2)
Jumat, 28 November 2025
05.00 WIB: Premier Padel 2025: Mexico Major – Day 4
11.00 WIB: Premier Padel 2025: Mexico Major – Day 4 (2)
Sabtu, 29 November 2025
05.00 WIB: Premier Padel 2025: Mexico Major – Quarter Finals
11.00 WIB: Premier Padel 2025: Mexico Major – Quarter Finals (2)
Minggu, 30 November 2025
05.00 WIB: Premier Padel 2025: Mexico Major – Semifinals
11.00 WIB: Premier Padel 2025: Mexico Major – Semifinals (2)