Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 Mexico Major di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |17:04 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 Mexico Major di Vision+
Simak jadwal dan link live streaming Premier Padel 2025: Mexico Major di Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Premier Padel 2025 kembali berlanjut dengan seri besar yang ditunggu-tunggu yaitu Premier Padel 2025: Mexico Major. Turnamen ini menghadirkan atlet-atlet padel terbaik dunia yang siap bertanding dalam permainan cepat, penuh teknik, dan strategi yang akurat.

Klik di sini untuk nonton streaming.

Atlet padel Indonesia, Zar Lasahido

Pertandingan telah berjalan dari fase awal hingga babak perempat final, menyuguhkan duel sengit, reli panjang, serta momen-momen tajam yang memacu adrenalin penonton. Kini turnamen memasuki fase akhir, dan kamu tidak boleh ketinggalan babak Final pada 1 Desember 2025!

Seluruh rangkaian pertandingan dapat disaksikan di VISION+ berikut jadwal lengkapnya:

Selasa, 25 November 2025

08.00 WIB: Premier Padel 2025: Mexico Major – Day 1

11.00 WIB: Premier Padel 2025: Mexico Major – Day 1 (2)

Rabu, 26 November 2025

05.00 WIB: Premier Padel 2025: Mexico Major – Day 2

11.00 WIB: Premier Padel 2025: Mexico Major – Day 2 (2)

Kamis, 27 November 2025

05.00 WIB: Premier Padel 2025: Mexico Major – Day 3

11.30 WIB: Premier Padel 2025: Mexico Major – Day 3 (2)

Jumat, 28 November 2025

05.00 WIB: Premier Padel 2025: Mexico Major – Day 4

11.00 WIB: Premier Padel 2025: Mexico Major – Day 4 (2)

Sabtu, 29 November 2025

05.00 WIB: Premier Padel 2025: Mexico Major – Quarter Finals

11.00 WIB: Premier Padel 2025: Mexico Major – Quarter Finals (2)

Minggu, 30 November 2025

05.00 WIB: Premier Padel 2025: Mexico Major – Semifinals

11.00 WIB: Premier Padel 2025: Mexico Major – Semifinals (2)

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/40/3180102/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_premier_padel_2025_new_giza_di_vision-8gUo_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 New Giza di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/43/3173295/zar_lasahido-lxd8_large.jpg
Zar Lasahido Tembus 8 Besar FIP Bronze Thailand 2025, Wakil Indonesia Mulai Unjuk Gigi di Dunia Padel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/40/3151789/premier_padel_2025_seri_bordeaux-vTNQ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Premiere Padel 2025 Bordeaux di Vision+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183//vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/33/3186109//esther_yu-CP4f_large.JPG
Esther Yu Ungkap Tantangan Bintangi Drama Speed and Love, Alami Perubahan Sikap hingga Penampilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/598/3186107//clarissa_tanoesoedibjo-PkHN_large.JPG
Clarissa Tanoesoedibjo Ungkap Target Besar Vision+, Siap Produksi 300 Judul Micro Drama
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement