HOME SPORTS NETTING

Jadwal Wakil Indonesia di All England 2026 Hari Ini, Selasa 3 Maret 2026: 6 Wakil Siap Unjuk Gigi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |09:43 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di All England 2026 Hari Ini, Selasa 3 Maret 2026: 6 Wakil Siap Unjuk Gigi!
Leo/Bagas siap tempur di All England 2026. (Foto: Instagram/@rollycarnando)
A
A
A

JADWAL wakil Indonesia di All England 2026 hari ini, Selasa (3/3/2026) akan diulas Okezone. All England 2026 resmi dimulai hari ini. Sebanyak enam wakil Indonesia dijadwalkan akan melakoni pertandingan hari ini.

1. Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana Main Pertama

Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, akan membuka perjuangan wakil Indonesia di All England 2026. Juara Thailand Masters 2026 itu akan menantang ganda putra Taiwan, Lee Jhe Huei/Yang Po Hsuan.

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana siap tempur di All England 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana siap tempur di All England 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Di jam yang sama, ganda campuran gado-gado Indonesia dan Singapura, Hee Yong Kai Terry/Gloria Emanuelle Widjaja akan menantang unggulan satu asal China, Feng Yan Zhe/Huang Dongping.

Meski sulit, apa pun bisa terjadi di bulu tangkis termasuk melihat Terry/Gloria Emanuelle Widjaja menang atas Feng Yan Zhe/Huang Dongping.

2. Derby Melayu di 32 Besar All England 2026

Dari sekian wakil Indonesia di 32 besar All England 2026, salah satu yang menarik perhatian ketika Fajar Alfian/Shohibul Fikri ditantang wakil Malaysia, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi.

Pasangan ini pernah saling mengalahkan ketika bertemu. Karena itu, jangan heran jika duel ini berjalan sengit dalam laga yang digelar sekira pukul 20.00 WIB.

 

Halaman:
1 2
