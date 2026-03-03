Jadwal Wakil Indonesia di All England 2026 Hari Ini, Selasa 3 Maret 2026: 6 Wakil Siap Unjuk Gigi!

JADWAL wakil Indonesia di All England 2026 hari ini, Selasa (3/3/2026) akan diulas Okezone. All England 2026 resmi dimulai hari ini. Sebanyak enam wakil Indonesia dijadwalkan akan melakoni pertandingan hari ini.

1. Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana Main Pertama

Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, akan membuka perjuangan wakil Indonesia di All England 2026. Juara Thailand Masters 2026 itu akan menantang ganda putra Taiwan, Lee Jhe Huei/Yang Po Hsuan.

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana siap tempur di All England 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Di jam yang sama, ganda campuran gado-gado Indonesia dan Singapura, Hee Yong Kai Terry/Gloria Emanuelle Widjaja akan menantang unggulan satu asal China, Feng Yan Zhe/Huang Dongping.

Meski sulit, apa pun bisa terjadi di bulu tangkis termasuk melihat Terry/Gloria Emanuelle Widjaja menang atas Feng Yan Zhe/Huang Dongping.

2. Derby Melayu di 32 Besar All England 2026

Dari sekian wakil Indonesia di 32 besar All England 2026, salah satu yang menarik perhatian ketika Fajar Alfian/Shohibul Fikri ditantang wakil Malaysia, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi.

Pasangan ini pernah saling mengalahkan ketika bertemu. Karena itu, jangan heran jika duel ini berjalan sengit dalam laga yang digelar sekira pukul 20.00 WIB.