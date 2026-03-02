Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bakal Debut, Alwi Farhan dan Raymond/Nikolaus Usung Semangat Membara Jelang All England 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |19:22 WIB
Bakal Debut, Alwi Farhan dan Raymond/Nikolaus Usung Semangat Membara Jelang All England 2026
Alwi Farhan dan Raymond/Nikolaus usung semangat membara jelang All England 2026 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

BIRMINGHAM – Alwi Farhan dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin akan debut di All England 2026. Keduanya mengusung semangat membara khas pemain muda.

Indonesia datang dengan komposisi menarik karena didominasi pemain muda yang berstatus debutan. Alwi, Raymond/Nikolaus, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, hingga Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu siap merasakan atmosfer All England untuk pertama kali.

1. Sebaik Mungkin

Alwi Farhan. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

Alwi mengaku tampil di All England merupakan impian masa kecilnya. Untuk itu, ia menjalani persiapan dengan sebaik mungkin selama satu pekan terakhir di Inggris.

"Alhamdulillah, salah satu impian saya menjadi kenyataan. Dari kecil saya sangat bermimpi bisa bermain di All England. Pastinya bersyukur, excited," kata Alwi dikutip dari rilis resmi PBSI, Senin (2/3/2026). 

"Persiapan di sini ada beberapa hari latihan di Inggris kemarin cukup maksimal, cukup kompetitif. Menjadi modal bagus buat di All England nanti," lanjut pemain asal Solo itu.

2. Kenangan Membekas

Alwi juga mengungkap kenangan yang paling membekas tentang All England dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyinggung All Indonesian Finals sektor tunggal putra pada 2024 saat Jonatan Christie berhadapan dengan Anthony Sinisuka Ginting.

"Belakangan ini pasti muncul di ingatan adalah All Finals di tunggal putra tahun 2024. Pastinya itu sangat memorable," sahut Alwi.

"Bukan hanya untuk mereka, untuk tunggal putra tapi juga untuk semua masyarakat Indonesia. Jadi semoga kejadian-kejadian seperti itu bisa terulang lagi," harap juara Daihatsu Indonesia Masters 2026 itu.

Semangat serupa juga dirasakan pasangan Raymond/Nikolaus yang tak ingin sekadar tampil. Mereka menegaskan ambisi untuk melangkah jauh dan memaksimalkan kesempatan di panggung besar ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/40/3204530/pusarla_v_sindhu-yhDV_large.jpg
Cerita Pebulu Tangkis PV Sindhu, Lalui Perjalanan Mencekam ke All England 2026 Usai Terjebak Konflik AS-Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/40/3204405/amallia_cahaya_pratiwi_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-eQTS_large.jpeg
Terhenti di Semifinal German Open, Amallia/Fadia Alihkan Fokus ke All England 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/40/3204263/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-u5Nz_large.jpg
Latihan Bareng Jelang All England 2026, Fajar/Fikri dan Lane/Vendy Saling Puji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/40/3204266/aklimatisasi_tim_bulu_tangkis_indonesia_di_inggris_jelang_all_england_2026_sudah_tuntas-kOCN_large.jpg
Aklimatisasi Tuntas, Putri KW dan Ganda Putri Siap Terjun di All England 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/40/3203836/jafar_hidayatullah_bersama_felisha_alberta-1y8H_large.jpg
Debut di All England 2026, Jafar/Felisha Langsung Pasang Target Tembus Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/40/3203568/alwi_farhan_siap_tampil_maksimal_di_all_england_2026_okezone-LJ4j_large.jpg
Alwi Farhan Puasa Ramadhan saat Tampil di All England 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement