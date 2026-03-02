Bakal Debut, Alwi Farhan dan Raymond/Nikolaus Usung Semangat Membara Jelang All England 2026

BIRMINGHAM – Alwi Farhan dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin akan debut di All England 2026. Keduanya mengusung semangat membara khas pemain muda.

Indonesia datang dengan komposisi menarik karena didominasi pemain muda yang berstatus debutan. Alwi, Raymond/Nikolaus, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, hingga Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu siap merasakan atmosfer All England untuk pertama kali.

1. Sebaik Mungkin

Alwi mengaku tampil di All England merupakan impian masa kecilnya. Untuk itu, ia menjalani persiapan dengan sebaik mungkin selama satu pekan terakhir di Inggris.

"Alhamdulillah, salah satu impian saya menjadi kenyataan. Dari kecil saya sangat bermimpi bisa bermain di All England. Pastinya bersyukur, excited," kata Alwi dikutip dari rilis resmi PBSI, Senin (2/3/2026).

"Persiapan di sini ada beberapa hari latihan di Inggris kemarin cukup maksimal, cukup kompetitif. Menjadi modal bagus buat di All England nanti," lanjut pemain asal Solo itu.

2. Kenangan Membekas

Alwi juga mengungkap kenangan yang paling membekas tentang All England dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyinggung All Indonesian Finals sektor tunggal putra pada 2024 saat Jonatan Christie berhadapan dengan Anthony Sinisuka Ginting.

"Belakangan ini pasti muncul di ingatan adalah All Finals di tunggal putra tahun 2024. Pastinya itu sangat memorable," sahut Alwi.

"Bukan hanya untuk mereka, untuk tunggal putra tapi juga untuk semua masyarakat Indonesia. Jadi semoga kejadian-kejadian seperti itu bisa terulang lagi," harap juara Daihatsu Indonesia Masters 2026 itu.

Semangat serupa juga dirasakan pasangan Raymond/Nikolaus yang tak ingin sekadar tampil. Mereka menegaskan ambisi untuk melangkah jauh dan memaksimalkan kesempatan di panggung besar ini.