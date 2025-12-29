Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Simon Santoso Bantai Lee Chong Wei di Final Singapore Open 2014: Enggak Dikasih Ampun!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |13:28 WIB
Kisah Simon Santoso Bantai Lee Chong Wei di Final Singapore Open 2014: Enggak Dikasih Ampun!
Simon Santoso pernah membantai Lee Chong Wei di final Singapore Open 2014. (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH Simon Santoso membantai Lee Chong Wei di Final Singapore Open 2014 akan diulas Okezone. Simon Santoso sempat menyandang status salah satu tunggal putra terbaik yang dimiliki Indonesia.

Di level individu, Simon Santoso pernah memenangkan medali emas SEA Games 2009 dan 2011. Di level BWF World Tour (dulu masih bernama BWF Superseries), Simon Santoso pernah kampiun Denmark Open 2009, Indonesia Open 2012 dan Singapore Open 2014.

Simon Santoso pernah menjadi andalan Indonesia di nomor tunggal putra. (Foto: PBSI)
Simon Santoso pernah menjadi andalan Indonesia di nomor tunggal putra. (Foto: PBSI)

Sayangnya di level beregu, tak ada gelar prestisius yang dimenangkan Simon Santoso. Ia tercatat hanya membantu tim Thomas Indonesia meraih medali perunggu Piala Thomas edisi 2004, 2006, 2008 dan 2014, serta perak (2010).

1. Beranjak dari Babak Kualifikasi

Salah satu performa terbaik Simon Santoso tersaji di Singapore Open 2014. Berstatus pemain non-unggulan, Simon Santoso yang kala itu berusia 29 tahun tampil lepas sejak babak pertama.

Muncul dari babak kualifikasi, Simon Santoso mengalahkan pemain China, Tian Houwei, di babak pertama dengan skor 21-14 dan 21-17. Di babak 16 besar, Simon Santoso menumbangkan jagoan Taiwan, Hsu Jen-hao dengan skor 21-16 dan 21-16.

Lanjut di perempatfinal, giliran Lee Dong-keun (Korea Selatan) yang ditumbangkan dengan skor 21-18 dan 21-15. Di semifinal, lawan yang dikalahkan Simon Santoso di final Indonesia Open 2012, Du Pengyu (China), memberikan perlawanan sengit.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/40/3192378/rexy_mainaky_pernah_mengalah_di_final_all_england_1994-Qfru_large.jpg
Kisah Rexy Mainaky Mengalah di Final All England 1994 karena sang Ayah Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/40/3192347/ardy_b_wiranata_memilih_menjadi_warga_negara_kenada_setelah_pensiun_pb_djarum-xLbq_large.jpg
Kisah Ardy B Wiranata, Peraih Medali Perak Olimpiade untuk Indonesia yang Pilih Jadi Warga Negara Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/40/3192278/tony_gunawan_pilih_paspor_amerika_serikat_setelah_raih_emas_untuk_indonesia_di_olimpiade_sydney_2000_tgun75-RpiL_large.jpg
Kisah Tony Gunawan Pilih Paspor Amerika Serikat Setelah Raih Emas untuk Indonesia di Olimpiade Sydney 2000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/40/3192262/rexy_mainaky_pernah_dituduh_kentut_di_final_all_england_2007_bwf_official-VWqp_large.jpg
Kisah Rexy Mainaky yang Dituduh Kentut oleh Pebulu Tangkis Malaysia di Final All England 2007
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/40/3192223/susy_susanti_gagal_meraih_emas_asian_games_sepanjang_kariernya_susysusantiofficial-9kcZ_large.jpg
Susy Susanti, Ratu Bulu Tangkis Indonesia yang Gagal Juara Asian Games meski Punya Emas Olimpiade Nomor Tunggal Putri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/43/3183705/run_for_good_journalism-0AgR_large.jpg
Gaungkan Jurnalisme Berkualitas, Forum Pemred Gelar Run For Good Journalism 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement