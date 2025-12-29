Kisah Simon Santoso Bantai Lee Chong Wei di Final Singapore Open 2014: Enggak Dikasih Ampun!

KISAH Simon Santoso membantai Lee Chong Wei di Final Singapore Open 2014 akan diulas Okezone. Simon Santoso sempat menyandang status salah satu tunggal putra terbaik yang dimiliki Indonesia.

Di level individu, Simon Santoso pernah memenangkan medali emas SEA Games 2009 dan 2011. Di level BWF World Tour (dulu masih bernama BWF Superseries), Simon Santoso pernah kampiun Denmark Open 2009, Indonesia Open 2012 dan Singapore Open 2014.

Simon Santoso pernah menjadi andalan Indonesia di nomor tunggal putra. (Foto: PBSI)

Sayangnya di level beregu, tak ada gelar prestisius yang dimenangkan Simon Santoso. Ia tercatat hanya membantu tim Thomas Indonesia meraih medali perunggu Piala Thomas edisi 2004, 2006, 2008 dan 2014, serta perak (2010).

1. Beranjak dari Babak Kualifikasi

Salah satu performa terbaik Simon Santoso tersaji di Singapore Open 2014. Berstatus pemain non-unggulan, Simon Santoso yang kala itu berusia 29 tahun tampil lepas sejak babak pertama.

Muncul dari babak kualifikasi, Simon Santoso mengalahkan pemain China, Tian Houwei, di babak pertama dengan skor 21-14 dan 21-17. Di babak 16 besar, Simon Santoso menumbangkan jagoan Taiwan, Hsu Jen-hao dengan skor 21-16 dan 21-16.

Lanjut di perempatfinal, giliran Lee Dong-keun (Korea Selatan) yang ditumbangkan dengan skor 21-18 dan 21-15. Di semifinal, lawan yang dikalahkan Simon Santoso di final Indonesia Open 2012, Du Pengyu (China), memberikan perlawanan sengit.