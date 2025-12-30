Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Prestasi Gila An Se-young, Bocah Ajaib Korea Selatan yang Tingkat Kemenangannya Kalahkan Lin Dan dan Lee Chong Wei

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |12:25 WIB
Kisah Prestasi Gila An Se-young, Bocah Ajaib Korea Selatan yang Tingkat Kemenangannya Kalahkan Lin Dan dan Lee Chong Wei
An Se Young ukir rekor fantastis. (Foto: Instagram/@a_sy_2225)
A
A
A

KISAH prestasi gila An Se-young menarik diulas. Bocah ajaib Korea Selatan ini tingkat kemenangannya kalahkan Lin Dan dan Lee Chong Wei.

Kini, di usia yang masih sangat muda, An Se-young bahkan sudah berstatus ratu bulu tangkis dunia. Dia kukuh menempati posisi ranking 1 dunia di sektor tunggal putri!

An Se Young juara All England 2025. (Foto: Instagram/a_sy_2225)

1. Prestasi Gila

Soal prestasi, An Se-young sudah tak perlu diragukan lagi. Tahun ini, sejumlah rekor bahkan dipecahkannya karena berhasil memborong gelar juara di ajang-ajang bergengsi.

Total, An Se-young sukses merbeut 11 gelar juara di berbagai level pada tahun ini. Dia juara mulai dari ajang level Super 300, Super 500, Super 750, dan Super 1000.

Hanya satu kali saja An Se-young kalah di final. Hal itu sayangnya terjadi di depan pendukung sendiri pada Korea Open 2025.

Kesuksesan itu membawa An Se-young juga kantongi hadiah bernilai fantastis, yakni mencapqai total USD1 juta (setara Rp16 miliar) sepanjang tahun ini. Hadiah itu memecahkan rekor jumlah hadiah uang terbanyak dalam 1 tahun kalender.

 

Halaman:
1 2
