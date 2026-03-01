Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen MotoGP 2026 Usai GP Thailand: Marc Marquez Posisi 8, Pedro Acosta Ungguli Marco Bezzecchi!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |18:11 WIB
Klasemen MotoGP 2026 Usai GP Thailand: Marc Marquez Posisi 8, Pedro Acosta Ungguli Marco Bezzecchi!
Simak klasemen MotoGP 2026 usai MotoGP Thailand 2026 di mana Pedro Acosta sukses jadi pemuncak (Foto: Facebook/MotoGP)
KLASEMEN MotoGP 2026 usai MotoGP Thailand 2026 sudah diketahui. Pedro Acosta saat ini memimpin di puncak sementara Marc Marquez harus puas menghuni urutan delapan.

Seri perdana MotoGP 2026 sudah rampung digelar di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, Minggu (1/3/2026) sore WIB. Marco Bezzecchi tampil sebagai pemenang diikuti Acosta dan Raul Fernandez.

1. Pedro Acosta Pimpin Klasemen

Start balapan MotoGP Thailand 2026 (Foto: MotoGP)
Start balapan MotoGP Thailand 2026 (Foto: MotoGP)

Kendati menang, Bezzecchi hanya menorehkan poin 25 sepanjang pekan balapan dari maksimal 37. Sebab, pembalap tim Aprilia Racing itu jatuh pada Sprint Race yang digelar Sabtu 28 Februari sore WIB.

Poin terbanyak justru dikoleksi oleh Acosta. Rider tim Red Bull KTM itu mengumpulkan 32 poin. Ia memetik 12 poin dari kemenangan di Sprint Race dan menambah 20 angka sebagai runner up balapan.

Alhasil, Acosta untuk sementara memimpin klasemen MotoGP 2026. Ia unggul tujuh angka dari Bezzecchi di urutan dua. Sementara, posisi tiga dihuni Raul Fernandez dengan nilai 23.

Tangga keempat diduduki Jorge Martin dengan 18 poin. Ai Ogura melengkapi lima besar dengan catatan 17 angka. Aprilia mendominasi dengan menempatkan empat rider di posisi 2-5.

 

