10 Pebulu Tangkis Muslim Indonesia yang Juara Dunia, Nomor 1 Koleksi 3 Gelar!

Berikut 10 pebulu tangkis Muslim Indonesia yang juara dunia (Foto: Instagram/@king.chayra)

BERIKUT 10 pebulu tangkis Muslim Indonesia yang juara dunia. Salah satunya mengoleksi tiga gelar alias paling banyak!

Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis atau BWF World Championships secara resmi baru digelar pada 1977. Indonesia tercatat sudah merebut total 23 gelar di semua sektor.

Dari deretan itu, terdapat setidaknya 10 pebulu tangkis Muslim Indonesia yang berstatus juara dunia. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

10 Pebulu Tangkis Muslim Indonesia yang Juara Dunia

1. Mohammad Ahsan

Pebulu tangkis satu ini menjadi pengoleksi terbanyak ketiga dengan tiga gelar juara, setara dengan Liliyana Natsir. Ahsan meraihnya pada 2013, 2015, dan 2019 bareng Hendra Setiawan.

Gelar ini membuatnya koleksinya bisa dikatakan lengkap. Hanya saja, Ahsan belum mampu meraih medali di ajang Olimpiade.

2. Ricky Subagja

Pria yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBSI tersebut dua kali meraih gelar juara dunia. Hebatnya, Ricky menyabet titel itu dengan partner yang berbeda yakni Rudy Gunawan (1993) dan Rexy Mainaky (1995).

3. Tontowi Ahmad

Serupa dengan Ricky, pemain satu ini juga memiliki dua gelar juara dunia. Owi –sapaan akrabnya- dua kali menjadi juara dunia bersama dengan Liliyana Natsir di ganda campuran pada 2013 dan 2017.

4. Verawaty Fajrin

Perempuan satu ini merebut titel juara dunia pada 1980. Almarhum Verawaty menjadi kampiun di Istora Senayan, Jakarta. Ia diketahui menjadi seorang mualaf saat dewasa.

5. Icuk Sugiarto

Pebulu tangkis satu ini sukses menjadi juara dunia di tunggal putra pada 1983. Di babak final, Icuk menaklukkan rekan senegaranya yakni Liem Swie King, yang juga jadi runner up pada 1980.