HOME SPORTS MOTOGP

Honda Puji Debut Impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Thailand 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |14:49 WIB
Honda Puji Debut Impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Thailand 2026
Honda menaruh perhatian khusus pada debut impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Thailand 2026 (Foto: Honda Racing Corporation)
A
A
A

BURIRAM – Debut impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Thailand 2026 mendapat pujian dari tim pabrikan Honda (Honda Racing Corporation/HRC). Apalagi, pembalap asal Indonesia itu sukses finis di posisi lima.

Veda tampil impresif pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Minggu (1/3/2026) siang WIB. Pembalap kelahiran Yogyakarta itu menutup balapan dengan finis posisi kelima. 

Veda Ega Pratama melaju di Tes Pramusim Moto3 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

“Pembalap Honda Team Asia, Veda Pratama, menikmati debut yang sukses di ajang Moto3 Thailand hari ini. Ia tampil kompetitif sepanjang balapan 19 lap di Chang International Circuit dan finis di posisi kelima saat bendera finis dikibarkan,” tulis Honda Racing dalam laman resminya, Minggu (1/3/2026). 

1. Menyita Perhatian

Performa Veda pada balapan debutnya benar-benar menyita perhatian pencinta balap. Bagaimana tidak, pembalap berusia 17 tahun itu sempat berduel sengit dalam perebutan podium ketiga. 

Veda pun sempat berada di posisi ketiga pada lap keenam. i terus berupaya menjaga posisinya dengan berduel sengit di barisan depan melawan Adrian Fernandez, Maximo Quiles, dan Valentin Perrone. 

Namun pada akhirnya, Veda harus tercecer juga. Pembalap Honda Team Asia itu pun finis posisi kelima, sama seperti posisi start di Moto3 Thailand 2026. 

 

Halaman:
1 2
