Alwi Farhan Rahasiakan Targetnya di All England 2026

JAKARTA – Alwi Farhan berusaha menutup rapat soal targetnya di All England 2026. Padahal, tunggal putra Indonesia itu biasanya berani bicara ingin melangkah hingga sejauh mana.

Alwi menjadi satu-satunya wakil Pelatnas PBSI pada sektor tunggal putra yang berlaga di All England 2026. Satu wakil Merah Putih lainnya yang berhak tampil dalam ajang tersebut adalah pemain non-Pelatnas, yakni Jonatan Christie.

Pemain berusia 20 tahun itu berhak tampil karena memenuhi syarat. Saat ini, ia menempati peringkat ke-14 dunia. Seperti diketahui, hanya pemain yang masuk dalam daftar 32 besar peringkat dunia yang berhak tampil di All England.

1. Rahasiakan Target

Ketika ditanya soal target, Alwi tak ingin mengumbarnya. Juara Indonesia Masters 2026 itu sengaja merahasiakan targetnya dan menjadikannya sebagai janji kepada diri sendiri.

“Pastinya ada target pribadi yang tidak bisa saya utarakan di depan media mungkin, tapi pastinya saya bakal keep dan saya janji pada diri sendiri saya dulu,” kata Alwi, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, dikutip Rabu (25/2/2026).

“Ya semoga semuanya bisa berjalan dengan apa yang saya mau,” imbuh pria asal Solo itu.

All England 2026 sendiri akan menjadi penampilan debut Alwi. Ia sangat antusias dan berjanji akan tampil habis-habisan dalam kejuaraan bulutangkis bergengsi tersebut.