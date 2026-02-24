Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadi Andalan Indonesia di All England 2026, Fajar/Fikri Siap Ubah Tekanan Jadi Motivasi!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |03:01 WIB
Jadi Andalan Indonesia di All England 2026, Fajar/Fikri Siap Ubah Tekanan Jadi Motivasi!
Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, menegaskan kesiapan mental mereka dalam menghadapi ekspektasi tinggi di All England 2026. Alih-alih merasa tertekan oleh target juara, duet baru yang sedang naik daun ini memilih untuk fokus memberikan performa terbaik dalam turnamen bulu tangkis paling prestisius di dunia tersebut.

Turnamen level BWF Super 1000 tersebut dijadwalkan akan menggetarkan Utilita Arena Birmingham, Inggris, pada 3–8 Maret 2026 mendatang. Bagi Fajar dan Fikri, ajang ini memiliki makna emosional yang mendalam mengingat mereka pernah menjuarai turnamen tersebut dengan partner lamanya.

Fajar tepatnya pernah juara All England 2024 bersama Rian Ardianto. Sementara Fikri pernah juara All England 2023 bersama Bagas Maulana.

1. Transformasi Ekspektasi Menjadi Energi Positif

Kini Fajar/Fikri ingin merasakan gelar juara All England bersama. Karena memiliki modal pernah juara tersebut, Fajar/Fikri pun merasa tak terlalu merasa tertekan jelang All England 2026.

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

“Ya, yang pasti kami sudah apa ya, pernah mengalami hal yang ditargetkan seperti itu. Dan kami juga harus bisa apa ya, tidak menjadikan beban itu sendiri. Itu juga dijadikan motivasi buat kami,” ujar Fajar saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Selasa (24/2/2026).

Pebulu tangkis berusia 30 tahun tersebut mengungkapkan antusiasme yang tinggi untuk segera menjajal atmosfer Birmingham bersama Fikri. Keduanya merasa sangat termotivasi dengan kepercayaan serta target yang telah dipetakan oleh tim pelatih sektor ganda putra.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/40/3201263/alwi_farhan-fb7t_large.jpg
Alwi Farhan Siap Debut di All England 2026: Wujudkan Mimpi di Turnamen Paling Bergengsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/40/3201215/adnan_maulana_bersama_indah_cahya_sari_jamil-bLEd_large.jpg
Gagal ke Birmingham, Adnan/Indah Pertanyakan Pencoretan dari Skuad All England 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/40/3197100/daftar_wakil_indonesia_di_all_england_2026_sudah_dirilis_bwf-GA3z_large.jpg
Daftar Wakil Indonesia di All England 2026: Alwi Farhan Debut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/40/3203283//huang_hua-5PB2_large.jpg
Kisah Huang Hua, Rival Abadi Susy Susanti yang Tinggalkan Bendera China demi Menjadi WNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/40/3202909//simak_kisah_pengorbanan_pebulu_tangkis_fajar_alfian_di_bulan_ramadhan_yang_berbuah_gelar_bergengsi-JFNY_large.jpg
Kisah Pengorbanan Pebulu Tangkis Fajar Alfian di Bulan Ramadhan yang Berbuah Gelar Bergengsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/40/3202466//rian_agung_bersama_mohammad_ahsan-en6t_large.jpg
Kisah Rian Agung Saputro, Mantan Partner Mohammad Ahsan yang Temukan Ketenangan Usai Berhijrah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement