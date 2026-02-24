Jadi Andalan Indonesia di All England 2026, Fajar/Fikri Siap Ubah Tekanan Jadi Motivasi!

JAKARTA – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, menegaskan kesiapan mental mereka dalam menghadapi ekspektasi tinggi di All England 2026. Alih-alih merasa tertekan oleh target juara, duet baru yang sedang naik daun ini memilih untuk fokus memberikan performa terbaik dalam turnamen bulu tangkis paling prestisius di dunia tersebut.

Turnamen level BWF Super 1000 tersebut dijadwalkan akan menggetarkan Utilita Arena Birmingham, Inggris, pada 3–8 Maret 2026 mendatang. Bagi Fajar dan Fikri, ajang ini memiliki makna emosional yang mendalam mengingat mereka pernah menjuarai turnamen tersebut dengan partner lamanya.

Fajar tepatnya pernah juara All England 2024 bersama Rian Ardianto. Sementara Fikri pernah juara All England 2023 bersama Bagas Maulana.

1. Transformasi Ekspektasi Menjadi Energi Positif

Kini Fajar/Fikri ingin merasakan gelar juara All England bersama. Karena memiliki modal pernah juara tersebut, Fajar/Fikri pun merasa tak terlalu merasa tertekan jelang All England 2026.

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

“Ya, yang pasti kami sudah apa ya, pernah mengalami hal yang ditargetkan seperti itu. Dan kami juga harus bisa apa ya, tidak menjadikan beban itu sendiri. Itu juga dijadikan motivasi buat kami,” ujar Fajar saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Selasa (24/2/2026).

Pebulu tangkis berusia 30 tahun tersebut mengungkapkan antusiasme yang tinggi untuk segera menjajal atmosfer Birmingham bersama Fikri. Keduanya merasa sangat termotivasi dengan kepercayaan serta target yang telah dipetakan oleh tim pelatih sektor ganda putra.