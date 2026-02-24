Begini Cara Fajar Alfian/Shohibul Fikri Incar Gelar All England 2026 di Tengah Ramadhan

GANDA putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, menatap serius ajang All England 2026 yang digelar di tengah bulan suci Ramadhan. Mereka menegaskan kesiapan dan kondisi kebugaran tetap menjadi prioritas meski harus menyesuaikan program latihan dengan ibadah.

1. All England 2026 Segera Dimulai

Turnamen berlevel BWF Super 1000 itu akan berlangsung pada 3-8 Maret 2026 di Utilita Arena, Birmingham, Inggris. Artinya, ajang bulu tangkis tertua di dunia tersebut masih berada dalam periode puasa bagi umat Muslim.

Shohibul Fikri menyebut dirinya berusaha membagi fokus antara kebutuhan latihan dan kewajiban beribadah. Ia bahkan sempat menjalani puasa pada hari pertama Ramadhan saat mendapatkan jatah libur dari Pelatnas PBSI.

“Ya alhamdulillah, kami kemarin juga ada diberikan kesempatan untuk puasa hari pertama kami diberikan libur sehari untuk bertemu keluarga, dan itu cukup senang buat kami,” kata Fikri kepada awak media, termasuk Okezone di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, Senin 23 Februari 2026.

“Dan setelah itu kami balik lagi ke PBSI untuk latihan lagi, dan alhamdulillah lancar,” tambah juara China Open 2025 ini.

2. Strategi agar Tampil Maksimal di All England 2026

Namun, Fikri mengakui tidak setiap hari dirinya bisa menjalankan puasa. Kondisi fisik dan program latihan menjadi pertimbangan utama menjelang turnamen besar tersebut.