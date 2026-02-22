Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Teka-Teki Masa Depan Francesco Bagnaia: Isu ke Aprilia Memanas, Keputusan Final Sudah Diambil

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |16:48 WIB
Teka-Teki Masa Depan Francesco Bagnaia: Isu ke Aprilia Memanas, Keputusan Final Sudah Diambil
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

BURIRAM – Di tengah hiruk-pikuk tes pramusim di Thailand, jagat MotoGP diguncang rumor panas mengenai kemungkinan Francesco Bagnaia menyeberang ke Aprilia Racing untuk musim 2027. Menanggapi spekulasi yang kian liar tersebut, rider Ducati Lenovo tersebut akhirnya buka suara dan memberikan sinyal kuat dirinya sudah mengantongi jawaban pasti terkait kelanjutan karier balapnya.

Bursa transfer pembalap MotoGP untuk musim depan sudah mulai memanas sejak saat ini. Pecco –sapaan akrab Francesco Bagnaia– belakangan santer dilaporkan akan meninggalkan tim pabrikan Ducati dan merapat ke Aprilia.

Perpindahan ini diprediksi akan menjadi efek domino besar yang mengubah peta kekuatan antarpabrikan di kelas utama. Menanggapi rumor yang berkembang, Bagnaia memilih tidak ingin ambil pusing.

Pembalap asal Italia itu mengatakan fokusnya saat ini ada pada tes pramusim MotoGP 2026 dan seri balapan pertama MotoGP Thailand 2026. Ia tidak ingin kebisingan di luar lintasan mengganggu persiapannya untuk bangkit di musim ini.

1. Sinyal Pengumuman Besar di Depan Mata

“Saya sepenuhnya fokus pada tes ini dan balapan pertama,” tegas Bagnaia, dikutip dari Motosan, Minggu (22/2/2026).

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bersama motor baru jelang MotoGP 2026 (Foto: X/@ducaticorse)
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bersama motor baru jelang MotoGP 2026 (Foto: X/@ducaticorse)

Hanya saja, juara dunia MotoGP dua kali itu memberi sinyal pengumuman besar akan segera datang. Bagnaia akan membuat keputusan mengenai masa depannya bersama Ducati Lenovo.

“Dalam beberapa hari ke depan akan ada banyak pengumuman dari berbagai tim. Tunggu juga pengumuman dari saya, saya juga tidak tahu kenapa saya mengatakannya sekarang,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
