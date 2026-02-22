Prediksi Suram Pedro Acosta untuk MotoGP 2026: Dominasi Ducati Kian Menggila

BURIRAM – Pembalap Tim Red Bull KTM, Pedro Acosta, memberikan peringatan dini bagi para penggemar pabrikan asal Austria tersebut menjelang bergulirnya musim MotoGP 2026. Meski merasa ada peningkatan pada motor RC16 miliknya, Acosta mengakui jarak dengan para pesaing utama, khususnya Ducati, justru terasa semakin lebar.

KTM memasuki musim 2026 dengan ambisi besar untuk mengakhiri puasa kemenangan yang telah berlangsung sejak GP Thailand 2022. Namun, setelah menjalani empat hari tes pramusim, realitas di lintasan menunjukkan mereka masih tertahan sebagai kekuatan ketiga di grid.

1. Progres RC16 yang Belum Cukup untuk Menang

Setelah melewati musim 2025 yang membuat frustrasi tanpa satu pun kemenangan, Acosta awalnya sempat optimis dengan pengerjaan motor selama musim dingin.

Namun, usai menjalani simulasi sprint di Buriram, pembalap berjuluk "Si Hiu" ini mulai bersikap realistis. Ia merasa Ducati dan Aprilia jauh lebih unggul ketimbang KTM.

Pedro Acosta. (Foto: Instagram/37pedroacosta)

"Jika ditanya apakah motor ini jauh lebih baik, jawabannya adalah iya. Kita seharusnya bisa bertarung untuk kemenangan," ungkap Acosta, dikutip dari Crash, Minggu (22/2/2026).

"Masalahnya, ada dua pabrikan yang saat ini benar-benar menonjol. Ducati masih mempertahankan dominasinya, bahkan terlihat lebih kuat dibanding tahun lalu,” tambahnya.

Acosta juga menyoroti Aprilia yang berhasil mempertahankan level kompetitif mereka sejak akhir musim lalu, yang membuat tugas KTM untuk merangsek ke barisan depan menjadi jauh lebih berat.