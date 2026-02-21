Advertisement
Marc Marquez Ungkap Penyebab Belum Perpanjang Kontrak dengan Ducati Lenovo

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |21:22 WIB
Marc Marquez Ungkap Penyebab Belum Perpanjang Kontrak dengan Ducati Lenovo
Marc Marquez bicara penyebab belum perpanjang kontrak dengan Ducati Lenovo (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
BURIRAM – Marc Marquez belum juga memperpanjang kontraknya dengan Ducati Lenovo yang akan habis di penghujung MotoGP 2026. Ia lalu bicara alasan menunda tanda tangan perjanjian kerja yang baru.

Seperti sebagian besar pembalap, kontrak Marquez juga akan habis. Pria asal Spanyol itu akan menjalani musim keduanya setelah dikontrak dua tahun oleh Ducati Corse pada 2024.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Usai menjadi juara dunia MotoGP 2025, pihak Ducati langsung memberi sinyal akan memprioritaskan Marquez untuk perpanjangan kontrak. Namun, hingga kini sang pembalap belum juga membubuhkan tanda tangan.

1. Keberatan dengan Durasi 2 Tahun

Marquez disebut agak keberatan dengan durasi kontrak yang ditawarkan Ducati yakni dua tahun atau hingga MotoGP 2028. Hal itu pun diakui oleh sang pembalap di sela-sela Tes Pramusim MotoGP 2026 yang digelar di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand.

“Kami sedang mengerjakan (kontrak baru) itu dengan Ducati. Yang ideal buat mereka adalah dua musim, karena kalau tidak, Anda akan terjebak dalam situasi dan tidak bisa ke mana-mana,” papar Marquez, mengutip dari The Race, Sabtu (21/2/2026).

“Hal terpenting saat ini adalah memulai pramusim dengan perasaan yang semakin baik. Kita lihat saja apakah saya terus merasa lebih baik dengan kondisi fisik saya,” tegas pria berusia 33 tahun tersebut.

 

