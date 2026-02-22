Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP 2027: Francesco Bagnaia Mendekat ke Aprilia, Marco Bezzecchi Masa Bodoh

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |00:01 WIB
MotoGP 2027: Francesco Bagnaia Mendekat ke Aprilia, Marco Bezzecchi Masa Bodoh
Marco Bezzecchi masa bodoh dengan siapa yang akan jadi rekan setimnya di Aprilia Racing musim depan termasuk Francesco Bagnaia (Foto: Instagram/@marcobez72)
A
A
A

BURIRAM – Marco Bezzecchi masa bodoh mendengar rumor Francesco Bagnaia mendekat ke Aprilia Racing untuk MotoGP 2027. Ia tidak peduli siapa yang akan jadi rekan setimnya di musim depan.

Bursa transfer pembalap MotoGP semakin hangat dengan kabar kepindahan Bagnaia ke Aprilia. Padahal, juara dunia MotoGP dua kali itu kencang dirumorkan bergabung dengan Yamaha untuk 2027.

1. Tolak Yamaha

Francesco Bagnaia menjalani Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025 (Foto: Ducati Corse)

Bagnaia disebut menolak tawaran menggiurkan dari Yamaha. Ia memilih Aprilia karena melihat potensi yang dimiliki pabrikan asal Italia tersebut untuk musim depan.

Kebetulan sohib kentalnya Bezzecchi bercokol di Aprilia. Pria berpaspor Italia itu lalu mengomentari kabar bergabungnya Bagnaia untuk musim depan, di sela-sela Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand.

“Itu bukan pendapat saya. Saya hanya pembalap. Anda bisa bertanya kepada orang-orang yang mengurusi hal itu,” kata Bezzecchi, mengutip dari Crash, Minggu (22/2/2026).

“Saya hanya berkendara. Buat saya, saya tidak peduli siapa pun yang ada di sebelah. Anda bisa tanya ke Massimo (Rivola, CEO Aprilia Racing), bukan ke saya,” tegas pria asal Italia itu.

 

Halaman:
1 2
