Johann Zarco Ragu Marco Bezzecchi Bisa Tandingi Marc Marquez di MotoGP 2026: Dia Terlalu Cepat

JOHANN Zarco meragukan kapasitas Marco Bezzecchi untuk menandingi Marc Marquez di MotoGP 2026. Menurut pembalap tim LCR Honda itu, The Baby Alien terlalu cepat dan tangguh!

Bezzecchi menempati posisi ketiga di klasemen MotoGP 2025 dengan mengumpulkan 353 poin. Sementara itu, Marquez menjadi juara dengan poin 545.

1. Kualitas dan Pengalaman

Zarco mengatakan Marquez punya kualitas dan sarat pengalaman yang membuatnya selalu diunggulkan. Hal itu pun menjadi tantangan untuk para pembalap lainnya.

Bahkan, Zarco berani bertaruh Marquez akan jadi juara dunia MotoGP 2026. Prediksi itu baru tidak akan terjadi bila ada sesuatu yang luar biasa menimpa sang pembalap.

“Dia memiliki terlalu banyak keuntungan. Dia terlalu cepat," ucap Zarco dilansir dari Motosan, Sabtu (21/2/2026).

"(Untuk gelar juara), pasti Marquez, kecuali ada keadaan yang tidak terduga," tambah pria asal Prancis itu.