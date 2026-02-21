Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Johann Zarco Ragu Marco Bezzecchi Bisa Tandingi Marc Marquez di MotoGP 2026: Dia Terlalu Cepat

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |20:16 WIB
Johann Zarco Ragu Marco Bezzecchi Bisa Tandingi Marc Marquez di MotoGP 2026: Dia Terlalu Cepat
Johann Zarco ragu Marco Bezzecchi bisa menandingi Marc Marquez di MotoGP 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
A
A
A

JOHANN Zarco meragukan kapasitas Marco Bezzecchi untuk menandingi Marc Marquez di MotoGP 2026. Menurut pembalap tim LCR Honda itu, The Baby Alien terlalu cepat dan tangguh!

Bezzecchi menempati posisi ketiga di klasemen MotoGP 2025 dengan mengumpulkan 353 poin. Sementara itu, Marquez menjadi juara dengan poin 545.

1. Kualitas dan Pengalaman

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Zarco mengatakan Marquez punya kualitas dan sarat pengalaman yang membuatnya selalu diunggulkan. Hal itu pun menjadi tantangan untuk para pembalap lainnya.

Bahkan, Zarco berani bertaruh Marquez akan jadi juara dunia MotoGP 2026. Prediksi itu baru tidak akan terjadi bila ada sesuatu yang luar biasa menimpa sang pembalap.

“Dia memiliki terlalu banyak keuntungan. Dia terlalu cepat," ucap Zarco dilansir dari Motosan, Sabtu (21/2/2026).

"(Untuk gelar juara), pasti Marquez, kecuali ada keadaan yang tidak terduga," tambah pria asal Prancis itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/38/3202912/simak_hasil_tes_pramusim_motogp_2026_di_sirkuit_buriram_pada_akhir_hari_pertama-tFLn_large.jpg
Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram Hari Pertama: Marc Marquez Posisi 2, Alex Marquez Tercepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/38/3202848/marc_marquez_tercepat_di_tes_pramusim_motogp_2026_di_sirkuit_buriram_ducaticorse-vYuB_large.jpg
Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram Hari Pertama Sesi 1: Marc Marquez Terdepan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/38/3202763/simak_jadwal_tes_pramusim_motogp_2026_hari_ini_di_sirkuit_internasional_chang-thgY_large.jpg
Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Sirkuit Buriram?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/38/3202761/pedro_acosta_menyambut_baik_ide_menggelar_balapan_di_jalan_raya-tCq5_large.jpg
Pedro Acosta Tanggapi Wacana Balapan MotoGP di Jalan Raya, Singgung soal Seri Legendaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/38/3202760/francesco_bagnaia_tak_boleh_dianggap_remeh_di_motogp_2026-v8Di_large.jpg
Mental Membaik, Francesco Bagnaia Tak Boleh Dianggap Remeh di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/38/3202743/pengamat_menantikan_seperti_apa_ledakan_francesco_bagnaia_di_motogp_2026-x2w7_large.jpg
Pengamat Nantikan Ledakan Francesco Bagnaia di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement