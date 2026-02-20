Pengamat Nantikan Ledakan Francesco Bagnaia di MotoGP 2026

PENGAMAT MotoGP, Mattia Pasini, menantikan ledakan Francesco Bagnaia di MotoGP 2026. Ia yakin pembalap tim Ducati Lenovo itu bangkit setelah tampil mengecewakan musim lalu.

Persaingan antar pembalap di MotoGP 2026 masih menjadi teka-teki. Belum ada yang bisa menerka bagaimana jalannya persaingan di kelas para raja pada musim ini.

1. Marc Marquez

Meski begitu, Pasini tanpa ragu mengatakan Marc Marquez masih menjadi sosok utama yang wajib dikalahkan. Ia menyebut kondisi rider berjuluk Baby Alien itu sudah mulai membaik dan siap mengarungi MotoGP 2026.

Tanpa ragu, sosok yang harus dikalahkan adalah Márquez. Setelah musim lalu, ketika dia mendapatkan motor pabrikan, dia menunjukkan berada satu level di atas semua orang,” kata Pasini, dikutip dari Motosan, Jumat (20/2/2026).

“Meski sempat cedera, saya pikir dia mengambil waktu yang cukup untuk kembali bugar sejak awal musim. Mungkin tidak 100 persen pada tes pertama, tetapi kondisinya sudah baik,” sambung pria asal Italia itu.