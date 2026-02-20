Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Sedih Casey Stoner, Juara Dunia Honda dan Ducati yang Pensiun Dini dari MotoGP karena Kelelahan Kronis

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |11:25 WIB
Casey Stoner pensiun dini dari MotoGP.
Casey Stoner pensiun dini dari MotoGP. (Foto: MotoGP)
KISAH sedih Casey Stoner menarik diulas. Juara dunia Honda dan Ducati itu pensiun dini dari MotoGP karena kelelahan kronis.

Keputusan Stoner pensiun kala itu disayangkan karena dirinya berada dalam masa keemasanya. Dia baru saja merebut gelar juara MotoGP bersama Honda semusim sebelum gantung helm.

Casey Stoner @Official_CS27

1. Juara Dunia Honda dan Ducati

Ya, Casey Stoner jadi salah satu sosok legendaris di dunia balap MotoGP. Prestasi gemilang diukirnya saat masih aktif membalap.

Bahkan, Stoner ukir sejarah sebagai pembalap pertama yang mampu meraih gelar dunia MotoGP bersama Ducati. Gelar itu didapatnya pada 2007.

Sepanjang kariernya, total The Kuri-Kuri Boy -julukan Casey Stoner- meraih 2 gelar juara MotoGP. Gelar keduanya diraih pada 2011 bersama Honda.

Tetapi sayangnya, Stoner memutuskan pensiun setahun kemudian setelah membawa Honda berjaya. Keputusan ini sontak jadi sorotan besar karena selain kariernya yang masih cemerlang, dia juga masih berusia muda. Kala itu, Stoner pensiun di usia 27 tahun.

 

