Mental Membaik, Francesco Bagnaia Tak Boleh Dianggap Remeh di MotoGP 2026

MANTAN pembalap MotoGP, Iker Lecuona, merasa Francesco Bagnaia tak boleh dianggap remeh jelang MotoGP 2026. Apa yang terjadi di MotoGP 2025 disebutnya hanya sebuah insiden saja.

Bagnaia harus puas menempati posisi kelima klasemen MotoGP 2025 dengan 286 poin. Ia mencatatkan dua kemenangan dan delapan podium sepanjang musim lalu.

1. Punya Kualitas

Lecuona mengatakan Bagnaia punya kualitas dan sarat dengan pengalaman. Menurutnya, pria asal Italia itu tidak cukup baik secara mentalitas sehingga kurang tampil maksimal di MotoGP 2025.

"Bagnaia sangat cepat (sebenarnya). Tahun lalu, mungkin ada sesuatu yang tidak beres secara mental," kata Lecuona dilansir dari Motosan, Sabtu (21/2/2026).

Menurut pria asal Spanyol itu, Bagnaia pastinya akan menyiapkan diri dengan semaksimal mungkin untuk MotoGP 2026. Jadi, ia berpesan para pembalap jangan menyepelekan juara dunia dua kali tersebut.

"Kejuaraan bahkan belum dimulai, jadi kita harus melihat bagaimana beberapa balapan pertama berjalan," ujar Lecuona.